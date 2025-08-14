 
ПАОК с Чаловым и Оздоевым прошёл «Вольфсберг» в квалификации Лиги Европы

вчера, 22:40
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг0 : 1Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКЗакончился в доп. время

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы австрийский «Вольфсберг» на своем поле уступил греческому ПАОКу по итогам дополнительного времени с результатом 0:1.

Единственный гол забил полузащитник гостей Мохаммед Камара на 115-й минуте.

В стартовом составе ПАОКа вышли российские легионеры Магомед Оздоев и Федор Чалов. Оба были заменены: Оздоев отыграл 75 минут, а Чалов покинул поле после основного времени.

В первом матче соперники сыграли вничью 0:0 в Салониках.

В плей-офф раунде ПАОК сыграет с хорватской «Риекой». Матчи состоится 21 и 28 августа.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:12
Оба были заменены. Плохо играли?
