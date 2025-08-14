ПАОК с Чаловым и Оздоевым прошёл «Вольфсберг» в квалификации Лиги Европы

1755200432

вчера, 22:40

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы австрийский «Вольфсберг» на своем поле уступил греческому ПАОКу по итогам дополнительного времени с результатом 0:1.

Единственный гол забил полузащитник гостей на 115-й минуте.

В стартовом составе ПАОКа вышли российские легионеры и . Оба были заменены: Оздоев отыграл 75 минут, а Чалов покинул поле после основного времени.

В первом матче соперники сыграли вничью 0:0 в Салониках.