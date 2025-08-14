ПАОК с Чаловым и Оздоевым прошёл «Вольфсберг» в квалификации Лиги Европы

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы австрийский «Вольфсберг» на своем поле уступил греческому ПАОКу по итогам дополнительного времени с результатом 0:1.
Единственный гол забил полузащитник гостей Мохаммед Камара на 115-й минуте.
В стартовом составе ПАОКа вышли российские легионеры Магомед Оздоев и Федор Чалов. Оба были заменены: Оздоев отыграл 75 минут, а Чалов покинул поле после основного времени.
В первом матче соперники сыграли вничью 0:0 в Салониках.
В плей-офф раунде ПАОК сыграет с хорватской «Риекой». Матчи состоится 21 и 28 августа.