«Пари НН» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ростов» в Кубке России

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» обыграл «Ростов» с результатом 1:0.
Игра прошла в Саранске.
Единственный гол забил на 75-й минуте уругвайский полузащитник нижегородцев Хуан Мануэль Боселли.
«Ростов» доигрывал встречу вдевятером. На 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник Александр Тарасов, а на 86-й нападающий Мохаммад Мохеби был удален за второе предупреждение.
Ранее «Пари НН» потерпел в нынешнем сезоне пять поражений с учетом всех турниров.
В группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее 5 очков. Вторым идет «Спартак», имея 4 балла, а «Пари НН» занимает третье место с 3 очками. «Ростов» без очков занимает последнюю четвертую строчку.
В рамках третьего тура 26 августа «Спартак» примет «Пари НН». 27 августа состоится встреча «Ростов» – «Динамо» (Махачкала).
НН, по моему мнению, получше всё таки смотрелся.
Вполне заслуженно, хоть и после гола со штрафного, победил.
Ну, НЕ верю я, чтобы нижегородцы, имея в составе Босельи - системообразующего игрока в своих прежних командах, а так же Олусегуна, Медведева, Лесового и Грулёва да ещё и такого неравнодушного "моторного" тренера, как Шпилевский, будет болтаться в ЧР где-то в подвале.
НЕ ВЕ-РЮ!
Попритрутся, "поймают" свою игру, и, думаю, на место 9-10 всё таки наиграют.
А то и, глядишь, повыше заберутся...
