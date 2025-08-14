«Пари НН» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ростов» в Кубке России

1755196104

вчера, 21:28

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» обыграл «Ростов» с результатом 1:0.

Игра прошла в Саранске.

Единственный гол забил на 75-й минуте уругвайский полузащитник нижегородцев .

«Ростов» доигрывал встречу вдевятером. На 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник , а на 86-й нападающий был удален за второе предупреждение.

Ранее «Пари НН» потерпел в нынешнем сезоне пять поражений с учетом всех турниров.

В группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее 5 очков. Вторым идет «Спартак», имея 4 балла, а «Пари НН» занимает третье место с 3 очками. «Ростов» без очков занимает последнюю четвертую строчку.

В рамках третьего тура 26 августа «Спартак» примет «Пари НН». 27 августа состоится встреча «Ростов» – «Динамо» (Махачкала).