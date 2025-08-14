 
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Ростов» в Кубке России

вчера, 21:28
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» обыграл «Ростов» с результатом 1:0.

Игра прошла в Саранске.

Единственный гол забил на 75-й минуте уругвайский полузащитник нижегородцев Хуан Мануэль Боселли.

«Ростов» доигрывал встречу вдевятером. На 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник Александр Тарасов, а на 86-й нападающий Мохаммад Мохеби был удален за второе предупреждение.

Ранее «Пари НН» потерпел в нынешнем сезоне пять поражений с учетом всех турниров.

В группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее 5 очков. Вторым идет «Спартак», имея 4 балла, а «Пари НН» занимает третье место с 3 очками. «Ростов» без очков занимает последнюю четвертую строчку.

В рамках третьего тура 26 августа «Спартак» примет «Пари НН». 27 августа состоится встреча «Ростов» – «Динамо» (Махачкала).

tank 166
tank 166 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Ростов может и должен рассчитывать на то,что проснется Комаров, что перестанет лажать Мелехин, что Лангович и Голенков не будут изображать ранимость тонкой душевной организации. Им всем,включая Ваханию и Щетинина предоставлен отличный шанс себя проявить и потянуть за собой молодежь....или всё про94
Никакой Курбан не поможет, у того были Навас и Нобоа. А денег на таких трудяг сейчас нет
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:45
С победой НН!!
Пожелаю победы в 5 туре. МордовАрена победная для Нижнего.
a-league
a-league
вчера в 22:10, ред.
Опейкина и футбол - вещи несовместимые. Клоунада
Александр Перерва
Александр Перерва
вчера в 21:58
Игра была равна.....но выгралО париНН...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:56
Оба коллектива будут бороться за выживание.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:54
А на что мог рассчитывать Ростов после ухода ведущих игроков? Да и тренер не особо старается искать внутренние резервы для улучшения качества игры. И все ходят понурые, проклинают судьбу. А Бердыев нашёл бы выход. Где ты, Курбан?
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:42
Матч довольно живенький получился, поскольку обе команды бегали, НО, по большей части, без ворот.
НН, по моему мнению, получше всё таки смотрелся.
Вполне заслуженно, хоть и после гола со штрафного, победил.
Ну, НЕ верю я, чтобы нижегородцы, имея в составе Босельи - системообразующего игрока в своих прежних командах, а так же Олусегуна, Медведева, Лесового и Грулёва да ещё и такого неравнодушного "моторного" тренера, как Шпилевский, будет болтаться в ЧР где-то в подвале.
НЕ ВЕ-РЮ!
Попритрутся, "поймают" свою игру, и, думаю, на место 9-10 всё таки наиграют.
А то и, глядишь, повыше заберутся...
Борис Доенко
Борис Доенко
вчера в 21:31
Ростов становится крепким середняком 1 лиги. С такой игрой - идите на хрен!
