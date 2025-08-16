 
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:29

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ли Канджин может оказаться в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 24-летним футболистом заинтересовался лондонский «Арсенал». Сообщается, что «канониры» уже сделали запрос в парижский клуб по поводу стоимости игрока и возможности его покупки в это трансферное окно. Также за корейцем следит «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Ли Канджин провёл 30 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ранее в СМИ появлялась информация, что его хочет приобрести «Наполи».

