Полузащитник «Пари Сен-Жермен» интересен «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед»

1755332969

сегодня, 11:29

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может оказаться в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 24-летним футболистом заинтересовался лондонский «Арсенал». Сообщается, что «канониры» уже сделали запрос в парижский клуб по поводу стоимости игрока и возможности его покупки в это трансферное окно. Также за корейцем следит «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Ли Канджин провёл 30 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.