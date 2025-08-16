 
«Рома» отказала «Интеру» в покупке полузащитника Коне

сегодня, 08:21

Полузащитник «Ромы» Куадио Коне останется в клубе.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на устойчивый интерес к 24-летнему футболисту со стороны миланского «Интера», римляне отказали им в сделке. «Чёрно-синие» готовы были заплатить 40 млн евро, но главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассчитывает на француза и видит в нём одного из ключевых игроков стартового состава. Переговоры отменены.

В минувшем сезоне Коне провёл 34 матча в Серии A, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

