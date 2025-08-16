Полузащитник «Реала Сосьедад» Кубо интересен «Атлетико»

1755327517

сегодня, 09:58

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Реала Сосьедад» .

По информации источника, 24-летний футболист привлёк внимание главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Официального предложения в команду из Сан-Себастьяна пока не поступало, но мадридцы всерьёз рассматривают игрока как возможное усиление состава.

В прошедшем сезоне Кубо сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

