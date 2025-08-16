 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Полузащитник «Реала Сосьедад» Кубо интересен «Атлетико»

сегодня, 09:58

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести полузащитника «Реала Сосьедад» Такефусу Кубо.

По информации источника, 24-летний футболист привлёк внимание главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Официального предложения в команду из Сан-Себастьяна пока не поступало, но мадридцы всерьёз рассматривают игрока как возможное усиление состава.

В прошедшем сезоне Кубо сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может уйти в лондонский «Тоттенхэм».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиДортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг Хёйлунда
Сегодня, 09:41
Слухи«Рома» отказала «Интеру» в покупке полузащитника Коне
Сегодня, 08:21
СлухиПавар может перебраться в Саудовскую Аравию
Сегодня, 00:49
Слухи«Спартак» готовит новое предложение по трансферу защитника «Галатасарая»
Сегодня, 00:43
Слухи«Кристал Пэлас» установил цену за Гуэхи для «Ливерпуля»
Сегодня, 00:34
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Джейдона Санчо в «Рому»
Вчера, 23:21
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:06
Кубо не подходит системе Симеоне Атлетико. Японцу лучше остаться в Сосьедаде)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 