Эдерсон ещё не принял решение о своём будущем в «Манчестер Сити»

1755329784

сегодня, 10:36

Вратарь сборной Бразилии еще не принял решение по поводу своего будущего в «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, голкипер все еще может покинуть «горожан» до закрытия летнего трансферного окна, и у него есть выгодные предложения от турецкого «Галатасарая» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Тем не менее, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы Эдерсон остался в команде.

Ранее появилась информация о том, что в манчестерский клуб может перейти итальянец .