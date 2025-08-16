 
Soccer.ru
Эдерсон ещё не принял решение о своём будущем в «Манчестер Сити»

сегодня, 10:36

Вратарь сборной Бразилии Эдерсон еще не принял решение по поводу своего будущего в «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, голкипер все еще может покинуть «горожан» до закрытия летнего трансферного окна, и у него есть выгодные предложения от турецкого «Галатасарая» и нескольких клубов из Саудовской Аравии. Тем не менее, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы Эдерсон остался в команде.

Ранее появилась информация о том, что в манчестерский клуб может перейти итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

