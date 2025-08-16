Эмери: «Финансовые правила не позволяют ставить большие цели»

Главный тренер «Астон Виллы» заявил, что ограничения финансового Fair Play лишают многие клубы возможности ставить большие цели:

Нынешнее лето получилось для нас трудным, поскольку финансовые правила ограничили инвестиции на усиление команды. Я понимаю, что регламент финансового контроля появился в футболе с благой целью, чтобы не допускать банкротства клубов и накопления долгов. Однако пришло время обновить эти правила, потому что хороший инструмент превратился в ограничитель, который не позволяет мечтать и ставить большие цели даже клубам с хорошим менеджментом.