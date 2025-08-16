 
Эмери: «Финансовые правила не позволяют ставить большие цели»

сегодня, 13:53

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что ограничения финансового Fair Play лишают многие клубы возможности ставить большие цели:

Нынешнее лето получилось для нас трудным, поскольку финансовые правила ограничили инвестиции на усиление команды. Я понимаю, что регламент финансового контроля появился в футболе с благой целью, чтобы не допускать банкротства клубов и накопления долгов. Однако пришло время обновить эти правила, потому что хороший инструмент превратился в ограничитель, который не позволяет мечтать и ставить большие цели даже клубам с хорошим менеджментом.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:19
А если собрать среднюю по финансам команду, но сколотить из неё сплочённый коллектив! Шобы игроки понимали друг друга с полувзгляда, понимали тренерв и готовы были порвать за него любого. Собрать звёзд за 200 млн каждый ума много не надо. Только тогда чемпионат превратится в борьбу одной-двух команд. Оно это надА?...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:11
Да ладно , Унаи - ты же найдёшь какой ни будь не стандартный ход?)
Гость
