Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES) самым дорогим игроком в Российской Премьер-Лиге стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Оценочная стоимость россиянина составляет от 38 до 44 млн евро. Отметим, что в рейтинге указаны по одному футболисту из каждой команды РПЛ:
Алексей Батраков («Локомотив») — 38-44 млн
Луис Энрике («Зенит») — 32-37 млн
Матвей Кисляк (ЦСКА) — 28-33 млн
Константин Тюкавин («Динамо») — 19-22 млн
Манфред Угальде («Спартак») — 19-22 млн
Станислав Агкацев («Краснодар») — 13-15 млн
Илья Рожков («Рубин») — 7,8-9 млн
Иван Комаров («Ростов») — 5,3-6,2 млн
Сауль Гуарирапа («Сочи») — 4,9-5,7 млн
Вадим Раков («Крылья Советов») — 4,2-4,9 млн
Максим Самородов («Ахмат») — 3,9-4,5 млн
Брайан Хиль («Балтика») — 3,7-4,3 млн
Дмитрий Пестряков («Акрон») — 2,7-3,2 млн
Олакунле Олусегун («Пари НН») — 2,6-3,1 млн
Саид Сахархизан («Оренбург») — 1,4-1,7 млн
Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — 1,3-1,5 млн