Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

вчера, 23:48

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES) самым дорогим игроком в Российской Премьер-Лиге стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

Оценочная стоимость россиянина составляет от 38 до 44 млн евро. Отметим, что в рейтинге указаны по одному футболисту из каждой команды РПЛ:

Алексей Батраков («Локомотив») — 38-44 млн

Луис Энрике («Зенит») — 32-37 млн

Матвей Кисляк (ЦСКА) — 28-33 млн

Константин Тюкавин («Динамо») — 19-22 млн

Манфред Угальде («Спартак») — 19-22 млн

Станислав Агкацев («Краснодар») — 13-15 млн

Илья Рожков («Рубин») — 7,8-9 млн

Иван Комаров («Ростов») — 5,3-6,2 млн

Сауль Гуарирапа («Сочи») — 4,9-5,7 млн

Вадим Раков («Крылья Советов») — 4,2-4,9 млн

Максим Самородов («Ахмат») — 3,9-4,5 млн

Брайан Хиль («Балтика») — 3,7-4,3 млн

Дмитрий Пестряков («Акрон») — 2,7-3,2 млн

Олакунле Олусегун («Пари НН») — 2,6-3,1 млн

Саид Сахархизан («Оренбург») — 1,4-1,7 млн

Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — 1,3-1,5 млн

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:15
Мне кажется, что он уже давно привык к такой информации
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:56
все ценники можно делить на три и тогда может клубы уровня Анортосис Легия или Замалек с гибралтарским Линкольном подумают нужны ли им эти звезды. то что там где то взяли Сафонова Захаряна - то глядя на их великие игры в составе евроклубов мне кажется что их взяли типа маскотов-мартышек для эксклюзива. типа смотрите - даже из России игрока взяли..
Futurista
Futurista
сегодня в 00:43
Батраков первый игрок в истории Локомотива с хет-триком в ворота Спартака...вот ценник и подскочил)...еще звание надо присвоить "Почётный железнодорожник")...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
Вот это и есть его цена. Ну ок, если кто-то заинтересуется может дать 20, но не 40. Не верю
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Чё то я не пойму!На маркете он 12 млн стоит
Vilar
Vilar
сегодня в 00:05
Ребятки из Международного центра спортивных исследований (CIES) начали курить новую травку? Может быть, подарят 2...3 кг для рфс?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:53
Откуда такие суммы? Кто щас за него заплатит 40?
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:51
45 это уже прилично!
