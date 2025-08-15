Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

1755290933

вчера, 23:48

По версии Международного центра спортивных исследований ( CIES ) самым дорогим игроком в Российской Премьер-Лиге стал полузащитник «Локомотива» .

Оценочная стоимость россиянина составляет от 38 до 44 млн евро. Отметим, что в рейтинге указаны по одному футболисту из каждой команды РПЛ :

Алексей Батраков («Локомотив») — 38-44 млн

Луис Энрике («Зенит») — 32-37 млн

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) — 28-33 млн

Константин Тюкавин («Динамо») — 19-22 млн

Манфред Угальде («Спартак») — 19-22 млн

Станислав Агкацев («Краснодар») — 13-15 млн

Илья Рожков («Рубин») — 7,8-9 млн

Иван Комаров («Ростов») — 5,3-6,2 млн

Сауль Гуарирапа («Сочи») — 4,9-5,7 млн

Вадим Раков («Крылья Советов») — 4,2-4,9 млн

Максим Самородов («Ахмат») — 3,9-4,5 млн

Брайан Хиль («Балтика») — 3,7-4,3 млн

Дмитрий Пестряков («Акрон») — 2,7-3,2 млн

Олакунле Олусегун («Пари НН») — 2,6-3,1 млн

Саид Сахархизан («Оренбург») — 1,4-1,7 млн

Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) — 1,3-1,5 млн