«Реал Сосьедад» объявил имя нового главного спонсора

сегодня, 14:43

«Реал Сосьедад» объявил о подписании трёхлетнего соглашения с «Baghdadi Capital». Компания становится главным спонсором клуба из Сан-Себастьяна.

«Baghdadi Capital», основанная в 2023 году бизнесменом Байхасом Багдади, объединяет компании, специализирующиеся на корпоративном финансировании, а также в таких стратегических секторах, как недвижимость и отдельные стратегические инвестиции, всегда с акцентом на прибыльности и социальной ответственности.

В рамках соглашения бренд будет представлен на передней части футболки основной мужской команды, а также на официальной повседневной одежде. Кроме того, он появится на стадионе «Аноэта» и тренировочных базах клуба.

