Бакаев — о долгах «Химок»: «Напомню Садыгову, что он дал слово всё вернуть»

Полузащитник «Локомотива» , ранее выступавший за «Химки», высказался о задолженности инвестора перед футболистами подмосковного клуба.

Мы сидели без зарплаты пять месяцев. Первую получили только перед матчем с «Зенитом», после визита главы РПЛ Александра Алаева. Мы реально благодарны ему, поскольку он авансом выплатил клубу средства, которые полагались по итогам сезона от лиги. Мог и не приезжать, но сделал это, позаботился о российском чемпионате. Что касается обещания Садыгова вернуть всю задолженность, он нам прямо сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере, я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Если найдёте того, кто скажет, что я не отдал ему деньги, то удваивайте ту сумму, что я вам должен». Я с Туфаном не на связи, но думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за ним тогда не записывали, но там сидела вся команда, игроки подтвердят.