 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бакаев — о долгах «Химок»: «Напомню Садыгову, что он дал слово всё вернуть»

сегодня, 11:05

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за «Химки», высказался о задолженности инвестора Туфана Садыгова перед футболистами подмосковного клуба.

Мы сидели без зарплаты пять месяцев. Первую получили только перед матчем с «Зенитом», после визита главы РПЛ Александра Алаева. Мы реально благодарны ему, поскольку он авансом выплатил клубу средства, которые полагались по итогам сезона от лиги. Мог и не приезжать, но сделал это, позаботился о российском чемпионате. Что касается обещания Садыгова вернуть всю задолженность, он нам прямо сказал: «Даже если вы бойкотируете матч в Питере, я отдам вам все деньги. Я всегда держу слово. Если найдёте того, кто скажет, что я не отдал ему деньги, то удваивайте ту сумму, что я вам должен». Я с Туфаном не на связи, но думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за ним тогда не записывали, но там сидела вся команда, игроки подтвердят.

Напомним, что «Химки» прекратили своё существование 18 июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» подпишет контракт со спонсором из Саудовской Аравии
Сегодня, 09:15
Футболка «Баварии» — самая дорогая в Бундеслиге
Вчера, 15:27
У Батракова есть клаусула, а Сперцян и Даку нашли новые клубы. Главные трансферные саги августа
Вчера, 14:17Roman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии1
В РПЛ отреагировали на идею о введении потолка зарплат
Вчера, 12:59
Слухи«Барселона» заработает около 5 млн евро за матч в Майами с «Вильярреалом»
Вчера, 12:02
Черчесов заявил, что двойных премиальных за победу над «Зенитом» не было
11 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:44
Сам себя Алаев не накажет, иначе придется ошибку признать))

А Садыгова уже не накажешь, он в Турции творит бардак))
112910415
112910415
сегодня в 12:33
Забудь, Зелимхан...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:47
Самое печальное то, что Садыгов ничего не боится. Как так, гражданин должен много денег, а он спокойно пересекает границы России во всех направлениях. Может у него есть несколько вариантов документов на другие имена? В конце-концов у этого субъекта есть собственность на территории РФ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:29
Тут до меня все написали про слово этого дельца! Он похоже из 90-х не вылез еще(((
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:24
«Настоящий пацан — хозяин своего слова. Захотел — дал слово, захотел — взял обратно».
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:24
Ну он же хозяин своему слову, дал слово, а нынче забрал ☝️😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 