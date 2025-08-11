Soccer.ru
Захарян должен отправиться с «Реалом Сосьедад» на матч против «Валенсии»

вчера, 16:30
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад16.08.2025 в 22:30 Не начался

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна накануне старта чемпионата Испании:

Арсен работает в общей группе. Мы ожидаем, что он войдет в состав и отправится вместе с командой на выездной матч с «Валенсией», который состоится в следующую субботу.

В прошлом сезоне Захарян из-за различных проблем со здоровьем сыграл за команду из Сан-Себастьяна лишь четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

m2tjsc8q4cp3
m2tjsc8q4cp3
вчера в 19:22
Не доедет в Валенсию, как пить дать.
lotsman
lotsman
вчера в 18:35
Ожидаете? Ожидание может затянуться надолго.)
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 18:14
В карете скорой помощи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:08
Армянское радио ещё не сказало своего последнего слова...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:40
Арсен талисман Сосъедада)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:08
Нет! Я читаю между строк:- капец Валенсии,))
Брулин
Брулин
вчера в 17:08
Вы его хоть подушками обвяжите, чтобы по дороге не травмировался
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:58, ред.
Как у него это получается? Интересно, когда он примет решение вернуться в Россию? Видимо, как отработает полностью свой контракт с РС? Тогда он будет свободным агентом..
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:54
Должен, но не обязан!
112910415
112910415
вчера в 16:45
Напрасно
Он может не выдержать дороги. (
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:34
В последний момент Арсен может и соскочить))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Удачи в игре и без травм !
