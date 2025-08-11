Захарян должен отправиться с «Реалом Сосьедад» на матч против «Валенсии»

1754919005

вчера, 16:30

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника накануне старта чемпионата Испании:

Арсен работает в общей группе. Мы ожидаем, что он войдет в состав и отправится вместе с командой на выездной матч с «Валенсией», который состоится в следующую субботу.

В прошлом сезоне Захарян из-за различных проблем со здоровьем сыграл за команду из Сан-Себастьяна лишь четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.