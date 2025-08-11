Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

Пирес посоветовал «Пари Сен-Жермен» продать Сафонова

вчера, 16:57

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Робер Пирес посоветовал «Пари Сен-Жермен» расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

В интервью для YouTube-канала Carre бывший полузащитник лондонского «Арсенала» заявил следующее:

Доннарумму я бы оставил. Он провел прекрасный сезон, и ПСЖ выиграл Лигу чемпионов во многом благодаря ему. А вот Сафонова я бы продал. Команде нужен более сильный второй вратарь, который будет лучше конкурировать с Доннаруммой и поможет ему стать еще лучше.

После победы ПСЖ в Лиге чемпионов Джанлуиджи Доннарумма считается одним из главных кандидатов на получение приза имени Льва Яшина в нынешнем году.

Сафонов в своем первом сезоне в парижском клубе всего провел 17 матчей, пропустив 13 мячей, а также семь раз не позволил соперникам поразить свои ворота.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян должен отправиться с «Реалом Сосьедад» на матч против «Валенсии»
Вчера, 16:30
Юран оценил дебют российских игроков в составе «Серик Беледиеспор»
10 августа
Агент Алексея Миранчука высказался об его игре за «Атланту Юнайтед»
10 августа
Агент Захаряна заявил, что игрока хотел взять в аренду французский клуб
08 августа
Бывший форвард «Тоттенхэма» Павлюченко рассказал о жизни в Англии
08 августа
Захарян возобновил полноценные тренировки с «Реалом Сосьедад»
07 августа
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:56
В Сочи пригодится
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:18
В аренду нужно, никто его сейчас никто не купит
В тот же Лилль вместо Шевалье можно например
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 18:13
Пирес молодец, всю правду выдал об этом недовратаре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:33
Доннарумма уходит.
Пирес болтает)) но и без его слов понятно, что Матвею лучше найти и быть первым номером в новом клубе.
AKH
AKH
вчера в 17:21
Скажу честно я ожидал большего от Сафонова. Но он копия Доннарумы только слабее во всем.. Ногами не играет, на выходах ошибается а на ленточке он хуже.. А было время советские вратари летали. Я то видел..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:19
Ничего страшного, может вернуться в Россию,..
zueja5fjpkvk
zueja5fjpkvk
вчера в 17:10
Вот и вся карьера Матвея во Франции.
112910415
112910415
вчера в 16:58
Да почему?
Столько наград у парня!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 