Пирес посоветовал «Пари Сен-Жермен» продать Сафонова

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Робер Пирес посоветовал «Пари Сен-Жермен» расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
В интервью для YouTube-канала Carre бывший полузащитник лондонского «Арсенала» заявил следующее:
Доннарумму я бы оставил. Он провел прекрасный сезон, и ПСЖ выиграл Лигу чемпионов во многом благодаря ему. А вот Сафонова я бы продал. Команде нужен более сильный второй вратарь, который будет лучше конкурировать с Доннаруммой и поможет ему стать еще лучше.
После победы ПСЖ в Лиге чемпионов Джанлуиджи Доннарумма считается одним из главных кандидатов на получение приза имени Льва Яшина в нынешнем году.
Сафонов в своем первом сезоне в парижском клубе всего провел 17 матчей, пропустив 13 мячей, а также семь раз не позволил соперникам поразить свои ворота.
В тот же Лилль вместо Шевалье можно например
Пирес болтает)) но и без его слов понятно, что Матвею лучше найти и быть первым номером в новом клубе.
Столько наград у парня!
