Пирес посоветовал «Пари Сен-Жермен» продать Сафонова

вчера, 16:57

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции посоветовал «Пари Сен-Жермен» расстаться с российским вратарем .

В интервью для YouTube-канала Carre бывший полузащитник лондонского «Арсенала» заявил следующее:

Доннарумму я бы оставил. Он провел прекрасный сезон, и ПСЖ выиграл Лигу чемпионов во многом благодаря ему. А вот Сафонова я бы продал. Команде нужен более сильный второй вратарь, который будет лучше конкурировать с Доннаруммой и поможет ему стать еще лучше.

После победы ПСЖ в Лиге чемпионов считается одним из главных кандидатов на получение приза имени Льва Яшина в нынешнем году.

Сафонов в своем первом сезоне в парижском клубе всего провел 17 матчей, пропустив 13 мячей, а также семь раз не позволил соперникам поразить свои ворота.