Артета: «Такой конкуренции в Премьер-Лиге ещё не было»

Главный тренер лондонского «Арсенала» высказался об уровне чемпионата Англии:

Такой конкуренции в Премьер-Лиге еще не было. Мы все прекрасно понимаем, что для завоевания чемпионства в АПЛ нужно играть идеально. Необходимо выйти на небывалый уровень. Но мы все очень хотим выиграть титул, хотя и будет очень сложно.