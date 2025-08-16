Артета: «Такой конкуренции в Премьер-Лиге ещё не было»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об уровне чемпионата Англии:
Такой конкуренции в Премьер-Лиге еще не было. Мы все прекрасно понимаем, что для завоевания чемпионства в АПЛ нужно играть идеально. Необходимо выйти на небывалый уровень. Но мы все очень хотим выиграть титул, хотя и будет очень сложно.
может, МанСити с отрывом поднимется, а Арс повторит антирекорды МЮ.
подождем хотя бы первых 10 туров
