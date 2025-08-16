 
Артета: «Такой конкуренции в Премьер-Лиге ещё не было»

сегодня, 16:08

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об уровне чемпионата Англии:

Такой конкуренции в Премьер-Лиге еще не было. Мы все прекрасно понимаем, что для завоевания чемпионства в АПЛ нужно играть идеально. Необходимо выйти на небывалый уровень. Но мы все очень хотим выиграть титул, хотя и будет очень сложно.

3djsddw75vyv
3djsddw75vyv
сегодня в 18:14
Пушкари врядли возьмут титул в этом году
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:22
Да почитайте комментарии, даже здесь на соккере, каждый год пишут, вот этот сезон ожидается конкурентный, самый интересный, пол чемпионата будут бороться за титул. А в итоге как обычно, 2 команды ведут борьбу, у остальных откуда ни возьмись проблемы появляются.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:59
Разве в АПЛ есть здоровая конкуренция? Английские клубы скупают лучших игроков мира просто оптом. А ведь эти игроки были лидерами в своих командах или, как минимум, лучшими на позициях. А их собирают, как пауков, и складывают в банки. Там они и жрут друг друга, в борьбе за жизнь. Это не совсем нормально, когда человек с задатками лидера борется за своё существование. Это не здоровая конкуренция, скорее жестокий животный естественный отбор. Эксперимент уже дал сбой в Манчестер Сити... Кто следующий? Не стоит относиться к футболистам, как к подопытным животным. В этом Артета похож на Гвардиолу, своего учителя..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:56, ред.
рано испугался Артета.
может, МанСити с отрывом поднимется, а Арс повторит антирекорды МЮ.
подождем хотя бы первых 10 туров
jvup4729zbsv
jvup4729zbsv
сегодня в 16:33
Сити и Ливерпуль вечные соперники Артеты, теперь можно только Челси добавить, кого ещё он испугался, непонятно
