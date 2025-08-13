Агент Доннаруммы: «Меня поразило неуважение клуба к Джанлуиджи»

Энцо Райола, агент голкипера «Пари Сен-Жермен» , прокомментировал решение клуба расстаться с вратарем.

Он сильно расстроен из-за произошедшего. Последние десять дней могут перечеркнуть четыре года работы здесь. Меня поразило это неуважение; всё, что было построено, рухнуло. ПСЖ делал различные предложения. Мы согласились на снижение зарплаты, ведь Джанлуиджи хотел остаться, но затем клуб изменил своё мнение, и мы решили остановить переговоры, запланировав возобновить их после финала Лиги чемпионов. Мы снова обсудили ситуацию перед Клубным чемпионатом мира, и клуб подтвердил своё желание продолжить сотрудничество. События последних десяти дней стали для нас неожиданностью. Странно, что тренер изменил своё мнение о футболисте всего за месяц. Это печалит меня больше всего. Возможно, только в АПЛ смогут удовлетворить завышенные финансовые требования клуба. Говоря о уважении, они, похоже, подразумевают лишь деньги. Дело не в том, чтобы оставить проект и найти лучшее предложение для Джиджио. С точки зрения имиджа нам нужно занять четкую позицию, чтобы определить, как работать с клубом.