Левандовски: «На „Реал“ давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ямаля»

сегодня, 13:08

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отказался сравнивать своего одноклубника Ламина Ямаля с новичком мадридского «Реала» Франко Мастантуоно:

Нельзя сравнивать игроков в таком юном возрасте. Конечно же, на «Реал» давят, чтобы они нашли себе кого-то вроде Ламина Ямаля, но это попросту невозможно. Нужно идти своим путем.

Такие игроки не рождаются каждый год в каждом городе. Футболисты такого уровня появляются раз в десятилетие.

Hamman
Hamman
сегодня в 16:31
Я бы на месте барсаглоров так сильно не сотрясал воздух скандируя имя Ямаля. Парень талантлив бесспорно, но самое плохое что могла для него сделать барса, она уже сделала - назвала его суперзвездой! И парень по всем признакам поверил в это. Его поведение вне игры не вызывает оптимизма.
Величие игроком достигается не одним двумя сезонами, а годами обильно пропитанными пОтом!
Буквально пару тройку сезонов назад была другая суперзвезда в Барселоне по имени Ансу Фати. Его называли будущим команды на ближайшие 10 лет и прочили ему невероятно успешную карьеру. Где сейчас Фати?
Vilar
Vilar
сегодня в 16:21
Надо обратится к тётушке Чарли, из Бразилии, где в лесах живёт много много диких обезьян...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:30
Ахаха, Ямаль уже лучше всех игроков Реала. К тому же из Барсы в Реал сейчас никто не перейдет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:27
Реал говорит что у него есть Винисиус.
и что бразилец лучше Ямаля.
и что Ямаль и Гюлер игроки равного уровня.
сезон прошел, и все увидели, ни Винисиус, ни Гюлер рядом не стоят.
потом есть Мбаппе.
который не ровня ни Ямалю, ни Педри, ни Дембеле.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:53, ред.
Лева правельно сказал. У Реала свой путь и не надо повтарять за Барсой ,они ищут маладешь только потому что у них нет денег ,когда они были при бабле покупали по сто лямов игроков. Реал богатый клуб и может пазволить себе купить супер звезд и соберать галактикос. Если надо то и у Барсы лидера пере купим как это было с Фигу. Но пока Ямал слабоват и не достоин играть за великий Мадридский Реал!! Пусть упорно тренеруется и ждет звонка от Переса. Но я думаю не дождется,он уже деградировать начал, настоящая звезда Барсы это Рафиня!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:34
А вдруг такой человек уже в Мадриде?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:29
Вроде все правильно сказал
