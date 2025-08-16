Левандовски: «На „Реал“ давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ямаля»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отказался сравнивать своего одноклубника Ламина Ямаля с новичком мадридского «Реала» Франко Мастантуоно:
Нельзя сравнивать игроков в таком юном возрасте. Конечно же, на «Реал» давят, чтобы они нашли себе кого-то вроде Ламина Ямаля, но это попросту невозможно. Нужно идти своим путем.
Такие игроки не рождаются каждый год в каждом городе. Футболисты такого уровня появляются раз в десятилетие.
Величие игроком достигается не одним двумя сезонами, а годами обильно пропитанными пОтом!
Буквально пару тройку сезонов назад была другая суперзвезда в Барселоне по имени Ансу Фати. Его называли будущим команды на ближайшие 10 лет и прочили ему невероятно успешную карьеру. Где сейчас Фати?
