Левандовски: «В тяжёлые для „Барсы“ времена Хави проделал отличную работу»

вчера, 19:23

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высоко оценил работу бывшего главного тренера каталонцев Хави:

Он был очень важным человеком для меня, когда я перешел в «Барселону». Я играл против него, и вот он стал моим тренером. Я старался помогать ему и видел, что Хави обладает особенными качествами, которые помогут ему стать великим тренером. В тяжелые для клуба времена он проделал отличную работу. И в том числе благодаря ему «Барселона» стала такой, какой вы видите ее сейчас.

Хави проработал главным тренером «Барселоны» с ноября 2021 года по май 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании в сезоне-2022/23.

112910415
вчера в 21:37
Нельзя забывать заслуги Хави!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:03
С чего бы это Левандовски вспомнил о Хави? Неужели Флик осмелился нам сделать замечание? Как же все эти большие и маленькие звёзды не любят критику. Бывает, что получив ее порцию, эти люди начинают интриговать, как Роберт, пытаясь усложнить жизнь всем вокруг. И такие коварные личности часто упрекают клуб,, что им оказывают мало внимания и уважения. А Хави,, как тряпка, ходил у таких на поводу. Правильно его убрали из Барселоны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
да. Хави поднял команду после физрука Кумана.
респект, Роберт!
