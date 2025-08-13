Левандовски: «В тяжёлые для „Барсы“ времена Хави проделал отличную работу»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высоко оценил работу бывшего главного тренера каталонцев Хави:
Он был очень важным человеком для меня, когда я перешел в «Барселону». Я играл против него, и вот он стал моим тренером. Я старался помогать ему и видел, что Хави обладает особенными качествами, которые помогут ему стать великим тренером. В тяжелые для клуба времена он проделал отличную работу. И в том числе благодаря ему «Барселона» стала такой, какой вы видите ее сейчас.
Хави проработал главным тренером «Барселоны» с ноября 2021 года по май 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании в сезоне-2022/23.
респект, Роберт!
