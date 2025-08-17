«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ

1755435835

сегодня, 16:03

По ходу пятого тура чемпионата России московский «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.

После выездной победы «Оренбурга» над «Акроном» команда оказалась на 13-м месте турнирной таблицы.

Напомним, что 16 августа «Спартак» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Зенитом».