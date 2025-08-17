 
«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ

сегодня, 16:03

По ходу пятого тура чемпионата России московский «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.

После выездной победы «Оренбурга» над «Акроном» команда Деяна Станковича оказалась на 13-м месте турнирной таблицы.

Напомним, что 16 августа «Спартак» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Зенитом».

Capral
Capral
сегодня в 16:20, ред.
Самое время процитировать нелюбимый мною ВТБ: "Вот был бы тренер у Спартака тогда"...
Спартачам не огорчаться. Ваш Великий Клуб- неприменно встанет с колен!!!!!!!
ABir
ABir
сегодня в 16:16
Очень не приятное место для Спартака, но еще только 5 тур, впереди 25. Все может поменяться на 180 градусов. Скорее всего так и будет, главное, делать правильные выводы из матчей с потерянными очками.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:15, ред.
Я захожу когда на сайт новости почитать про Спартак всё время открываю турнирную таблицу и начинаю судорожно искать в первой пятёрке Спартак чтобы нажать и открыть новости, и не нахожу, и тут меня осиняет, а теперь новое испытание для психики, нажать придётся там где красные пометки, вот это дела. Круто что Оренбург Слишковича которому в Спартаке не доверили поработать взял и обошёл этот Спартак никчёмный. Надеюсь их там проймёт в Лукойле как следует.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:13
Ну и что, мы всё переживём...
Futurista
Futurista
сегодня в 16:09
Всё кончено...завтра стыки))...
juchok
juchok
сегодня в 16:08
байт на комменты, а Литманена, Пирсмана, Литейного, Казанского, Рубинового дракона и тд давно нет на сайте....
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 16:07
Смотрим, что будет дальше. Вчерашняя ничья сродни поражению. Но играли хорошо. Может встряхнётся команда. От Станковича ждать нечего.
Не удивлюсь, если после такой игры с зенитушкой, безвольно про...м в Казани, а потом и с Сочи победы не добьёмся.
