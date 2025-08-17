«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ

По ходу пятого тура чемпионата России московский «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.
После выездной победы «Оренбурга» над «Акроном» команда Деяна Станковича оказалась на 13-м месте турнирной таблицы.
Напомним, что 16 августа «Спартак» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Зенитом».
Спартачам не огорчаться. Ваш Великий Клуб- неприменно встанет с колен!!!!!!!
Не удивлюсь, если после такой игры с зенитушкой, безвольно про...м в Казани, а потом и с Сочи победы не добьёмся.
