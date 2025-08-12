Станкович покинул ложу «Спартака» после пропущенного на 87-й минуте гола

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул ложу клуба после пропущенного в концовке гола в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо».
На 87-й минуте нападающий Гамид Агаларов открыл счёт с пенальти, выведя команду из Дагестана вперёд. Однако на 90+5-й москвичи смогли отыграться усилиями Руслана Литвинова и перевести игру в серию пенальти, где уступили со счётом 3:4.
25% всегда говорил, что Деян сделает Спартак лучшей командой мира.
Не трогайте Станковича!!!
Куда он ушёл???
Да спать пошел - только и всего.
Умаялся бедолага сидючи в VIP- ложе...
