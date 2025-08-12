Soccer.ru
Станкович покинул ложу «Спартака» после пропущенного на 87-й минуте гола

вчера, 23:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул ложу клуба после пропущенного в концовке гола в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо».

На 87-й минуте нападающий Гамид Агаларов открыл счёт с пенальти, выведя команду из Дагестана вперёд. Однако на 90+5-й москвичи смогли отыграться усилиями Руслана Литвинова и перевести игру в серию пенальти, где уступили со счётом 3:4.

Брулин
Брулин
сегодня в 12:46
К Станковичу есть претензии, но я не уверен, что сейчас руководство наймёт тренера, который будет справляться лучше
LOpp
LOpp
сегодня в 10:43
Как ушел забили же))
Old16
Old16
сегодня в 09:40
Надо брать Столешникова из Метеора
uwdh7spux89h
uwdh7spux89h
сегодня в 06:33
В общем не тянет он на спасителя Спартака.
s3a39p6nb2e3
s3a39p6nb2e3
сегодня в 06:07
Чувствует лысый что недолго ему осталось
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:53
Пошёл горькую глушить. Стресс у человека. Обрусел совсем, синькой горе заливает).
112910415
112910415
сегодня в 05:28
Время расстаться
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:36
Станкович отличный тренер Спартака, не надо ему покидать команду.
25% всегда говорил, что Деян сделает Спартак лучшей командой мира.
Не трогайте Станковича!!!
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:35
У неадекватов в лукойле логика отстуствует совсем. Набрали дорогих по меркам колхоз-лиги игроков, но про тренера забыли.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:46
Зачем он вообще пришёл на стадион?
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:31
Что к борову прицепились...
Куда он ушёл???
Да спать пошел - только и всего.
Умаялся бедолага сидючи в VIP- ложе...
ABir
ABir
вчера в 23:30, ред.
В последних играх Спартака тренерская составляющая отсутствует. Это происходит и тогда, когда Станкович на скамейке с командой.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:15
Интересно, кто будет готовить Спартак к Зениту
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Совсем не здоровится наверное...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:10, ред.
Ушёл с игры не веря в команду сам тренер этой команды, что может красноречивее говорить за увольнение я даже не знаю. Проблема в том что в Лукойле и это схавают и даже не заметят. Пошёл искать причины на которые будет перекладывать ответственность чтобы не признавать что он за это отвечает. Пошёл искать Медину)
