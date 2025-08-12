Станкович покинул ложу «Спартака» после пропущенного на 87-й минуте гола

1755029352

вчера, 23:09

Главный тренер «Спартака» покинул ложу клуба после пропущенного в концовке гола в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо».

На 87-й минуте нападающий открыл счёт с пенальти, выведя команду из Дагестана вперёд. Однако на 90+5-й москвичи смогли отыграться усилиями Руслана Литвинова и перевести игру в серию пенальти, где уступили со счётом 3:4.