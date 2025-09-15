Сбежавший с Украины Роспутько дебютировал в матче Первой лиги за «Чайку»

1757958934

вчера, 20:55

, который сбежал с Украины и приехал в Россию, впервые вышел на поле в составе футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области в матче 10-го тура чемпионата Лиги Пари (Первой лиги) с новороссийским «Черноморцем».

Роспутько вышел на замену на 57-й минуте. «Сашу Роспутько с дебютом за наш клуб», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Черноморца».

Ранее на сайте Лиги Пари (Первой лиги) сообщалось, что Роспутько стал футболистом «Чайки» и получил российское гражданство.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской «Звездой». Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в «Звезде» опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.