  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Сбежавший с Украины Роспутько дебютировал в матче Первой лиги за «Чайку»

вчера, 20:55
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)4 : 1Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

Александр Роспутько, который сбежал с Украины и приехал в Россию, впервые вышел на поле в составе футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области в матче 10-го тура чемпионата Лиги Пари (Первой лиги) с новороссийским «Черноморцем».

Роспутько вышел на замену на 57-й минуте. «Сашу Роспутько с дебютом за наш клуб», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Черноморца».

Ранее на сайте Лиги Пари (Первой лиги) сообщалось, что Роспутько стал футболистом «Чайки» и получил российское гражданство.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение «Шахтера» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской «Звездой». Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в «Звезде» опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.

Роспутько родился в городе Горловка на севере ДНР. Ему 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» пока не планирует отпускать Педро на молодёжный чемпионат мира
Вчера, 19:52
Беллингем восстановился после травмы плеча и попал в заявку на матч ЛЧ
Вчера, 19:48
Флик усадил Рафинью в запас за опоздание на тренировку
14 сентября
Анчелотти назвал условие для включения Неймара в заявку на ЧМ-2026
13 сентября
Футболист «Динамо» Тюкавин вышел на поле впервые после травмы
13 сентября
В «Спартаке» объяснили, почему Самошников не сыграет с «Динамо»
13 сентября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 