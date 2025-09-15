  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига чемпионов 2025/2026

Беллингем восстановился после травмы плеча и попал в заявку на матч ЛЧ

вчера, 19:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсель22:00 Не начался

«Реал» объявил заявку на матч против «Марселя» в первом туре Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Бернабеу» во вторник.

В составе мадридцев вернулся перенесший летом операцию на плече хавбек Джуд Беллингем.

Заявка «Реала»:

Вратари: Куртуа, Лунин и Фран Гонсалес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия и Хёйсен.

Полузащитники: Беллингхэм, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Арда Гюлер и Себальос.

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик усадил Рафинью в запас за опоздание на тренировку
14 сентября
Анчелотти назвал условие для включения Неймара в заявку на ЧМ-2026
13 сентября
Футболист «Динамо» Тюкавин вышел на поле впервые после травмы
13 сентября
В «Спартаке» объяснили, почему Самошников не сыграет с «Динамо»
13 сентября
ОфициальноТюкавин вошел в заявку на матч «Динамо» впервые после травмы
13 сентября
Митрофанов считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России
13 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
попал в заявку ... пока этого достаточно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
Не рано ли? Не стоит рисковать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:36
Его, если всё будет развиваться нормально, не выпустят на поле. Не думаю, что Марсель в состоянии создать проблемы Реалу... Впрочем, время покажет. Королевский клуб, пока, находится в режиме реконструкции.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 21:14
Вовремя восстановился, здоровья Джуду, поменьше травм.
j7gpvpxpb9ex
j7gpvpxpb9ex
вчера в 21:09
Теперь ему надо дать время для восстановления связей с партнёрами по команде
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 