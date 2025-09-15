Беллингем восстановился после травмы плеча и попал в заявку на матч ЛЧ

«Реал» объявил заявку на матч против «Марселя» в первом туре Лиги чемпионов, который состоится на стадионе «Бернабеу» во вторник.
В составе мадридцев вернулся перенесший летом операцию на плече хавбек Джуд Беллингем.
Заявка «Реала»:
Вратари: Куртуа, Лунин и Фран Гонсалес.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия и Хёйсен.
Полузащитники: Беллингхэм, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Арда Гюлер и Себальос.
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.