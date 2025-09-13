  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Динамо» Тюкавин вышел на поле впервые после травмы

вчера, 18:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин вышел на замену в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

Тюкавин появился на поле на 79-й минуте при счете 2:2.

Нападающий вышел на поле впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Спартаке» объяснили, почему Самошников не сыграет с «Динамо»
Вчера, 16:41
ОфициальноТюкавин вошел в заявку на матч «Динамо» впервые после травмы
Вчера, 15:33
Митрофанов считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России
Вчера, 08:01
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Реала»
12 сентября
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что долго ждал дебюта за сборную России
12 сентября
Александр Медведев заявил о готовности снова сыграть за «Амкал»
11 сентября
 
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:45
Хорошей ему игры и поменьше травм !!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:12
сам?
Lobo77
Lobo77
вчера в 19:20
Расчет Кости на Максименко не сработал.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:48
И провафлил стопроцентный момент с учётом того кто у Спартака на воротах
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 