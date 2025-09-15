  • Поиск
«Зенит» пока не планирует отпускать Педро на молодёжный чемпионат мира

вчера, 19:52

Наставник «Зенита» Сергей Семак пояснил ситуацию с вызовом Педро в сборную Бразилии до 20 лет для участия в молодежном ЧМ. Турнир пройдет с 27 сентября по 20 октября в Чили.

Молодежная сборная Бразилии, конечно, заинтересована в Педро. Но клубы не обязательно должны отпускать своих игроков на этот турнир. Посмотрим, как на нем будут развиваться события. Если сборная Бразилии выйдет из группы и матчи плей‑офф совпадут с паузой на игры сборной, возможен вариант, при котором мы отпустим Педро в Чили уже на финальную часть.

На сегодня он никуда не уезжает. С тренерским штабом бразильской команды мы на связи, но у нас есть свои цели и задачи. В прошлый раз мы отпустили Педро на чемпионат Южной Америки. Сейчас пока такой возможности нет. Сам игрок, конечно, тоже относится к ситуации с пониманием.

112910415
112910415
сегодня в 05:25
без Педро можно и не удержать 6 место ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:57
Отпустит..несомненно...
Зениту его продать пожирней надо....
А международные турниры - лучшая ярмарка...
Это Зениту от него ни горячо ни холодно....ибо ни один Педро не знает как против Балтики играть...а на рынке Педро достаточно в цене...недаром во всевозможных рейтингах до 20-ти лет ...завсегда в десятке...думаю для этого и прикупили...ещё школьником...чтоб втридорого перепродать...после пары-тройке сезонов в Питере...главное не спешить и не суетиться...в ситуации с Педро Зенит при любом раскладе вплюсе....либо с перспективным игроком...либо с деньгами за него....
А в Чили пусть прокатиться...реклама- она и в Чили реклама......
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:52
Я уже и сам не уверен... Сейчас попробую найти в Интернете.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:29
Это не так.
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
Обязательно отпускать игроков только в первую сборную...
Муравьед
Муравьед
вчера в 22:05
Если проиграют Быкам в следующем туре тогда уже и Педро будет не нужен, можно со спокойной душой отпускать на молодежный турнир.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01
Верно мыслит Ангел. Сейчас Зениту бы 6 место удержать. После Краснодара можно и на 8 сползти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:59
А при чем здесь контракт. ? Есть правила и нормы ФИФА, которые регламентируют вызовы игроков клубов в сборные. Там и санкции предусмотрены. Зенит уже один раз был наказан, когда не отпустил Малкома и Клаудиньо в сборную, ради игры с Челси.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:38
Полностью согласен. Когда была возможность-отпускали. Сейчас Зениту не до чемпионата мира...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:30
"Сам игрок, конечно, тоже относится к ситуации с пониманием." - А где то в раздевалке раздаётся - "Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений"...)))
Роман313
Роман313
вчера в 21:05
Ребят, а больший статей (блогов) больше не будет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:35
И правильно... Бразильцы уже пытаются сесть на голову. Тем более, что в контракте этого нет. А ведь сторона игрока могла попытаться внести такой пункт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:13
Играть на ЧМ за свою страну для любого футболиста это и цель и мечта. Но у Газпрома отложенный юбилей. Которому, судя по всему уже ничего не поможет. После игры в Краснодаре разрыв станет 9 очков и пора голубое топливо стравливать. Плохи дела у Зенита, если такой средний игрок как педро для них так важен.
