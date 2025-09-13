Анчелотти назвал условие для включения Неймара в заявку на ЧМ-2026 :

1757789006

вчера, 21:43

Наставник сборной Бразилии назвал условие для включения форварда «Сантоса» в заявку на ЧМ -2026.

«Мы не будем наблюдать за игрой Неймара, это очевидно. Все и так знают о его таланте», — сказал Анчелотти в пятницу в интервью ESPN Brasil.

«В современном футболе, чтобы использовать свой талант, игрок должен быть в хорошей физической форме. Если он будет в отличной физической форме, у него не будет проблем с выступлением за национальную команду. Все хотят, чтобы Неймар был в хорошей физической форме в национальной команде. Я поговорил с ним и сказал: „У тебя есть время, чтобы подготовиться наилучшим образом, чтобы попасть на чемпионат мира и помочь команде показать лучший результат“», — добавил итальянец.