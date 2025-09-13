  • Поиск
Анчелотти назвал условие для включения Неймара в заявку на ЧМ-2026

вчера, 21:43

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал условие для включения форварда «Сантоса» Неймара в заявку на ЧМ-2026.

«Мы не будем наблюдать за игрой Неймара, это очевидно. Все и так знают о его таланте», — сказал Анчелотти в пятницу в интервью ESPN Brasil.

«В современном футболе, чтобы использовать свой талант, игрок должен быть в хорошей физической форме. Если он будет в отличной физической форме, у него не будет проблем с выступлением за национальную команду. Все хотят, чтобы Неймар был в хорошей физической форме в национальной команде. Я поговорил с ним и сказал: „У тебя есть время, чтобы подготовиться наилучшим образом, чтобы попасть на чемпионат мира и помочь команде показать лучший результат“», — добавил итальянец.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:45
Анчелотти назвал условие для включения Неймара в заявку на ЧМ-2026 :
"Помолодеть на 10 лет."
Неймар начал готовится выполнить условие.
Брулин
Брулин
сегодня в 05:14
Неймар уже закончил с Сборной там столько игроков на очереди
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:49
Предполагаю, что это просто слова Анчелотти, но не его обязательства.
Niagara
Niagara
вчера в 23:39
он закончился как футболист
Polianna
Polianna ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:33
Надежда есть, я верю, что Неймара возьмут на Чемпионат.
Polianna
Polianna ответ 4aevjkk8fn6s (раскрыть)
вчера в 22:32
И не только в Катаре, в 2014 году тащил в одиночку весь шлак, который собрал тогда Сколари. В 2018 году тоже был лучшим.
Polianna
Polianna
вчера в 22:30
Неймар будет на Мундиале!
Карлос Буряк
Карлос Буряк ответ 4aevjkk8fn6s (раскрыть)
вчера в 22:14
при чем тут ЧМ-2022, я говорю про ЧМ-2026
112910415
112910415
вчера в 22:06
Короче, надежды мало...
4aevjkk8fn6s
4aevjkk8fn6s ответ Карлос Буряк (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Карлос Буряк.
По всей видимости Чемпионат в Штатах - это первый ЧМ, который ты будешь смотреть, ведь в Катаре Неймар был лучшим у Бразилии. Это тебе для так, - для общей информативности.
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 21:57
это будет балласт для команды. Бразилии он точно не нужен, ну если только они не хотят провалить очередной ЧМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Не чего нового Карло не сказал - будет Неймар по всем параметрам устраивать , в сборную попадёт...
