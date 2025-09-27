  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков назвал слухами информацию об интересе клубов

вчера, 19:33

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не следит за информацией об интересе к нему иностранных клубов, сообщения про предложения являются слухами. Об этом Батраков рассказал журналистам.

«Я не слежу за информацией, когда пишут, что кто-то мной интересуется. Было ли что-то конкретное из предложений? Все слухи пока», — сказал Батраков.

Ранее болельщики «Локомотива» переделали песню Lady Gaga на кричалку про Батракова. «Очень приятно. Для меня это очень ценно. Буду стараться отдавать всего себя для болельщиков. До этого тоже слышал этот трек», — отметил футболист.

В субботу «Локомотив» обыграл дома казанский «Рубин» (1:0). «Сегодня долгожданная победа. Хотим посвятить ее болельщикам, которые гонят нас вперед в каждом матче. Пока рано подводить итоги после 10 туров», — заключил Батраков.

20-летний Батраков забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым
23 сентября
ЦСКА окончательно отказался от трансфера Кузяева
23 сентября
В ЦСКА подтвердили интерес к Баринову
23 сентября
ЦСКА ведет переговоры с Кузяевым
19 сентября
В махачкалинском «Динамо» готовы рассматривать предложения по Джаваду зимой
18 сентября
В «Динамо» рассказали о планах на предстоящие трансферные кампании
15 сентября
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:43
А что, кто-то сомневался?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 