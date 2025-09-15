В «Динамо» рассказали о планах на предстоящие трансферные кампании

1757945004

вчера, 17:03

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» допустил новые приобретения игроков на рынке свободных агентов.

В прошедшее трансферное окно состав московского «Динамо» пополнили защитник Максим Осипенко, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов, Антон Миранчук и Рубенс и нападающий Иван Сергеев. Клубы Российской премьер-лиги ( РПЛ ) имеют дополнительные две недели для подписания контрактов со свободными агентами.

«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти? Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров.