В «Динамо» рассказали о планах на предстоящие трансферные кампании

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров допустил новые приобретения игроков на рынке свободных агентов.
В прошедшее трансферное окно состав московского «Динамо» пополнили защитник Максим Осипенко, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов, Антон Миранчук и Рубенс и нападающий Иван Сергеев. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют дополнительные две недели для подписания контрактов со свободными агентами.
«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти? Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров.
После восьми туров РПЛ «Динамо» занимает 9-е место, набрав 9 очков.
