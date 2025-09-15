  • Поиск
В «Динамо» рассказали о планах на предстоящие трансферные кампании

вчера, 17:03

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров допустил новые приобретения игроков на рынке свободных агентов.

В прошедшее трансферное окно состав московского «Динамо» пополнили защитник Максим Осипенко, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов, Антон Миранчук и Рубенс и нападающий Иван Сергеев. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют дополнительные две недели для подписания контрактов со свободными агентами.

«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти? Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров.

После восьми туров РПЛ «Динамо» занимает 9-е место, набрав 9 очков.

stanichnik
stanichnik
вчера в 19:23
Как всегда напустил туману, «Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы» И тут же добавляет, «Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет». А ещё сегодня не исключил возможность, что допустят к тренировкам с основным составом Динамо Фёдора Смолова, который, кстати на сегодня не имеет контракта ни с одним клубом. Уж не собрался ли Федя в третий раз облачиться в бело-синюю форму в связи с открывшимися обстоятельствами. А то ведь в Динамо пока не всё так благополучно с атакой, плюс в последнее время там любят собирать всех бесхозных россиян. Прошу сильно на меня не браниться, это я так поворчать по-стариковски.
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 18:14
Ещё 2-3 таких топ-трансфера типа Миранчук-Зайнутдинов и смело в лучшую лигу мира.
