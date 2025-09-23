ЦСКА окончательно отказался от трансфера Кузяева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал интерес клуба к бывшему хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.
Были ли переговоры с Кузяевым? Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб.
