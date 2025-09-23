  • Поиск
ЦСКА окончательно отказался от трансфера Кузяева

23 сентября 2025, 10:51

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал интерес клуба к бывшему хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

Были ли переговоры с Кузяевым? Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб.

isamsn
isamsn ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:33
Думается не столько не могли, сколько не захотели.
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
23 сентября в 11:55
Приветствую Вас! Да и мне кажется аппетит там был на зарплату, который Коняшки удовлетворить не могли.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 сентября в 11:32
Правильно что отказались, староват.
shlomo
shlomo
23 сентября в 11:21
Главное вовремя озвучить информацию...
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 11:14
Далер увидел как судят ЦСКА и всё понял
112910415
112910415
23 сентября в 11:13
медленный уже Далер ...
Шуня771
Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
23 сентября в 10:58
Привет Уважаемый!

Меня то Вы сможете догнать, но догоним ли МЫ все, нашего друга из солнечной страны - А.S.А.?)
