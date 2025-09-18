  • Поиск
В махачкалинском «Динамо» готовы рассматривать предложения по Джаваду зимой

18 сентября 2025, 13:45

Махачкалинское «Динамо» зимой готово рассматривать предложения клубов по трансферу иранского футболиста Джавада. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов.

«В летнее трансферное окно он остался, мы понимали, что Эгаш Касинтура ушел, предложений не принимали, больше вопросы на зиму, — сказал Газизов. — Были предложения по Джаваду и на лето, но мы сказали, что примем предложения только зимой. Предложения были, не скажу, что много, но были. Посмотрим, как будет зимой, самое главное — форма и здоровье игрока, как будет чувствовать себя команда. Мы в любом случае должны двигаться и по правильной финансовой модели, в то же время футболисту нужно давать возможность продвигаться».

Джаваду 22 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах в разных турнирах.

Варвар7
Варвар7
18 сентября в 17:33
"Готовь сани летом , а Джавада зимой"...)))
VeniaminS
VeniaminS
18 сентября в 16:23
Значит надо оставлять.
Гость
