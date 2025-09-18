В махачкалинском «Динамо» готовы рассматривать предложения по Джаваду зимой

1758192358

18 сентября 2025, 13:45

Махачкалинское «Динамо» зимой готово рассматривать предложения клубов по трансферу иранского футболиста Джавада. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба .

«В летнее трансферное окно он остался, мы понимали, что Эгаш Касинтура ушел, предложений не принимали, больше вопросы на зиму, — сказал Газизов. — Были предложения по Джаваду и на лето, но мы сказали, что примем предложения только зимой. Предложения были, не скажу, что много, но были. Посмотрим, как будет зимой, самое главное — форма и здоровье игрока, как будет чувствовать себя команда. Мы в любом случае должны двигаться и по правильной финансовой модели, в то же время футболисту нужно давать возможность продвигаться».

Джаваду 22 года, он выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах в разных турнирах.