В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым

23 сентября 2025, 13:58

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» не ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником . Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Кузяев подпишет контракт с «Ахматом» в ближайшие три дня.

«Пока такой информации нет, переговоры мы с Кузяевым не вели, — сказал Айдамиров. — Если у игрока возникнет желание, мы рассмотрим возможность его приобретения».

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За «Ахмат» Кузяев играл с 2014 по 2017 год.

За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.