В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым

23 сентября 2025, 13:58

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» не ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Далером Кузяевым. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Кузяев подпишет контракт с «Ахматом» в ближайшие три дня.

«Пока такой информации нет, переговоры мы с Кузяевым не вели, — сказал Айдамиров. — Если у игрока возникнет желание, мы рассмотрим возможность его приобретения».

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За «Ахмат» Кузяев играл с 2014 по 2017 год.

За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.

Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:04
Пора переходить тебе от ловли хамсы к китообразным...))
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 21:07
Я считал что знаю лоцию подходов ко всем портам и всех проливов, ан нет.) Лоцию КП не изучил.) Вот присматриваюсь к вашим действиям, может получится.)
Шуня771
Шуня771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:23
Не зря зашел котофеич в таджикский порт...)))
С таким уловом и не грех поздравить моряка!)
kkq9e35nmqv6
kkq9e35nmqv6
23 сентября в 19:19
Любой клуб из второй половине таблице он бы смог усилить
CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 16:05
Надо же, сколько слухов вокруг Кузяева? Они отправляют его то в один, то в другой клуб. А ведь отказ Ахмата не выглядит категорично. У этой истории есть режиссёр, который требует определённых затрат. Зачем Далер идёт по такому сложному пути? Речи о самолюбии больше нет? Так взял бы и просто разослал по клубам свое резюме...
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 16:03
Не нужен по ходу Далер в РПЛ!
lotsman
lotsman
23 сентября в 15:23
Кузяеву уже 32. Навряд ли он сможет найти долгосрочный контракт.
Шуня771
Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
23 сентября в 14:15
Удачи и Вам мой футбольный друг!
drug01
drug01 ответ Шуня771 (раскрыть)
23 сентября в 14:14
Согласен! Но здесь играть на много интересней!!!! Удачи тебе!
