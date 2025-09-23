В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» не ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Далером Кузяевым. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Кузяев подпишет контракт с «Ахматом» в ближайшие три дня.
«Пока такой информации нет, переговоры мы с Кузяевым не вели, — сказал Айдамиров. — Если у игрока возникнет желание, мы рассмотрим возможность его приобретения».
Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За «Ахмат» Кузяев играл с 2014 по 2017 год.
За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.