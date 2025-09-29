  • Поиск
Олусегун рассказал, что вручил бы «Золотой мяч» голкиперу ПСЖ Сафонову

29 сентября 2025, 11:42

Нападающий футбольного клуба «Пари НН» Олакунле Олусегун вручил бы «Золотой мяч» голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в „Золотом мяче“. Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте», — сказал Олусегун.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», где играл вместе с Олусегуном. В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

По итогам сезона-2024/25 «Золотой мяч» достался одноклубнику Сафонова французу Усману Дембеле.

lobsterdam
lobsterdam
02 октября в 17:25
Именно «достался», т. е. видимо по ошибке Дембеле. И забыли спросить у у этого Олесегуна, кому надо дать. Правда, на горизонте нарисовался ещё один претендент - Миранчук по мнению хозяина Сьона. Вот и думай тут, кому дать!
Звонкий пони
Звонкий пони
29 сентября в 23:47
совершенно не предвзятый ответ
Real Oviedo
Real Oviedo
29 сентября в 19:01
Вот примерно так там и голосовали по личным пристрастиям. Не важны достижения игроков. Важно кто свой.
Kosmos58
Kosmos58
29 сентября в 17:41
Рассмешил Олег Сегунов!
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 15:01
Не "Золотой мяч" это слишком, может Мотя для начала согласится хотя бы на " позолоченный"...)
exgpp6k3tpep
exgpp6k3tpep
29 сентября в 14:14
Это интересное предложение, жаль что его никто не послушал
Вещий
Вещий
29 сентября в 13:43
Это он типа пошутил таким разом....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 сентября в 13:21, ред.
Сафонов: Золотую бутсу я вручил бы Олусегуну...
112910415
112910415
29 сентября в 13:15
ох ...
для серьёзного ответа - глупо
для шутки - не смешно совсем (
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 12:40
Да согласен! ЗМ сафону или Арсену!)))
Kostya-515
Kostya-515
29 сентября в 12:34
Закусывать надо!
