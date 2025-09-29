Олусегун рассказал, что вручил бы «Золотой мяч» голкиперу ПСЖ Сафонову

1759135343

Нападающий футбольного клуба «Пари НН» вручил бы «Золотой мяч» голкиперу французского «Пари Сен-Жермен» .

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в „Золотом мяче“. Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте», — сказал Олусегун.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», где играл вместе с Олусегуном. В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

По итогам сезона-2024/25 «Золотой мяч» достался одноклубнику Сафонова французу Усману Дембеле.