Бонмати в третий раз подряд получила «Золотой мяч»

вчера, 23:38

Испанка Айтана Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча» — приза лучшей футболистке мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды проходит в парижском театре Шатле.

Второй в голосовании стала ее соотечественница Мариона Кальдентей, третьей — англичанка Алессия Руссо.

«Золотой мяч» для женщин вручается с 2018 года, первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг. В 2023 и 2024 годах награду также получила Бонмати.

Бонмати 27 лет, она выступает за «Барселону», с которой шесть раз стала чемпионкой Испании и трижды выиграла Лигу чемпионов. Вместе со сборной Испании она стала чемпионкой мира 2023 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

Брулин
Брулин
сегодня в 03:58
А почему ей опять, она что настолько лучше других? Англичанки выиграли Евро, а Арсенал ЛЧ, неужто в этих командах нет никого достойного? Не смотрю женский футбол, вызываю бригаду.
x4m2vfzmvhnt
x4m2vfzmvhnt
сегодня в 03:10
Надо Рубиалесу её поздравить как он умеет!
Lobo77
Lobo77 ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 01:02
На безптичье и . опа - соловей.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:00
Спасибо, Дружище. Следовало ожидать, что победитель ЛЧ будет представлен полным составом, но я уже писал, что Раф, и по игре, и по футбольному интеллекту выше нигера. Ты знаешь- я не болельщик Барсы, но я за справедливость и объективность, а в этом списке, объективность явно страдает...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:52
Первая десятка выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5. Рафинья Диас («Барселона»);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

7. Килиан Мбаппе («Реал»);

8. Коул Палмер («Челси»);

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»).
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:51, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Вить. Там по ходу был предварительный список. Я же под столом от того, что уже отразил в P.S.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Макс, как тебе нравится последовательность в списке на ЗМ?! Ямаль на последнем месте, а Раф ниже отрыжки!!! Я патсталом.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Думаю за то, что она симпотная - на бабу похожа.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Мне оба нравятся.)))
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Если вы про пляжный женский волейбол согласен)...эстетично...
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:10
    Женский футбол не должен существовать
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:08
    Играю в группе без призов и очень доволен,ребята переходите хороший климат не надо писать и спорить! Только Шуня 771 давит не могу его догнать!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:05
    Терпеть не могу женский футбол, который для меня, не лучше, чем женский бокс. Насколько эстетичный женский волейбол, настолько неприятен женский футбол- с его столкновениями, толчками и грубостями...
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:02
    И тут бесспорно!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:01
    Я конечно не особо слежу за женским футболом, даже можно сказать вообще не слежу, смотрел только финал ЛЧ и то, только потому, что там играл Арсенал....так вот с выбором победительницы я не согласен! Руссо стала чемпионкой Европы, обыграв в финале Испанию с Бонмати, плюс Ркссо так же стала победительницей ЛЧ в составе Арсенала, победили как раз Барселону, в составе которой снова проиграла Бонмати....так за какие же заслуги испанке вручили ЗМ????
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:01
    Молодец девчонка! Достойна этого!
