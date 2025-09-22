Бонмати в третий раз подряд получила «Золотой мяч»

1758573507

вчера, 23:38

Испанка Айтана Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча» — приза лучшей футболистке мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды проходит в парижском театре Шатле.

Второй в голосовании стала ее соотечественница Мариона Кальдентей, третьей — англичанка Алессия Руссо.

«Золотой мяч» для женщин вручается с 2018 года, первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг. В 2023 и 2024 годах награду также получила Бонмати.

Бонмати 27 лет, она выступает за «Барселону», с которой шесть раз стала чемпионкой Испании и трижды выиграла Лигу чемпионов. Вместе со сборной Испании она стала чемпионкой мира 2023 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.