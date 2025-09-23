Отец Ямаля усомнился в справедливости выбора обладателя «Золотого мяча»

1758617244

23 сентября 2025, 11:47

Испанский футболист «Барселоны» понес моральный ущерб после того, как проиграл французу Усману Дембеле из ПСЖ в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона по версии французского журнала France Football. Такое мнение высказал отец Ямаля Мунир Насрауи, комментарий которого приводит издание Sport.

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже.

«Я не скажу, что это кража, но это моральный ущерб человеку, — сказал Насрауи. — Ламин Ямаль — лучший игрок в мире на сегодняшний день, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное».

18-летний Ямаль получил «Трофей Копа» — награду, которую вручают лучшему молодому игроку мира. Испанец получил приз второй год подряд и стал первым в истории футболистом с таким достижением.