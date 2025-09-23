  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2025/2026

Отец Ямаля усомнился в справедливости выбора обладателя «Золотого мяча»

23 сентября 2025, 11:47

Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль понес моральный ущерб после того, как проиграл французу Усману Дембеле из ПСЖ в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона по версии французского журнала France Football. Такое мнение высказал отец Ямаля Мунир Насрауи, комментарий которого приводит издание Sport.

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже.

«Я не скажу, что это кража, но это моральный ущерб человеку, — сказал Насрауи. — Ламин Ямаль — лучший игрок в мире на сегодняшний день, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное».

18-летний Ямаль получил «Трофей Копа» — награду, которую вручают лучшему молодому игроку мира. Испанец получил приз второй год подряд и стал первым в истории футболистом с таким достижением.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНападающий ПСЖ и сборной Франции Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
23 сентября
ОфициальноБонмати в третий раз подряд получила «Золотой мяч»
22 сентября
ОфициальноИтальянец Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
22 сентября
ОфициальноЛуиса Энрике признали лучшим футбольным тренером сезона
22 сентября
СлухиФутболисты «Реала» второй год подряд пропустят церемонию «Золотого мяча»
22 сентября
Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»
22 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:29
Карера поставил Зобнила на фланг обороны прежде всего из-за того, что Рома хорошо боролся, пахал по всей бровке, был настырен. Даде несмотря на то, что не профильный правый защитник, лучше варианта итальянец не нашёл на эту проблемную позицию.
Capral
Capral
вчера в 14:24
Что касается того, что Каррера поставил его на фланг, то и этому есть объяснение. Те же распасовщики, Ямаль и другие, тоже играют на фланге- это не новость. Даже в российском футболе Глушенков и Сперцян- фланговые диспетчеры. Я не спорю, возможно, со времен советского футбола многое поменялось, возможно. Но на моей памяти, те футболисты, которых я называл, уверен, и сейчас были бы востребованы. К примеру, Кипиани, легко обыгрывал, даже такого монстра, как Факетти!!! Hу и многое другое...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:00
Именно диспетчер зачастую и ускоряет игру своими пасами. Если он будет неспешно с защитниками перекатывать, то как изменится темп игры? Никак. Посмотри как Витинья бегом бежит к центральным защитникам для мяча когда нужно отвгрываться и делает резкие пасы, а не катает вату. И как он может неспешно перекатывать мяч с защитниками, когда команда ведет в счёте.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 13:56
Пирло, Модрич и Кроос это легко делали. Речь про то, что когда надо придержат мяч, неспешно покотав его с защитниками, а потом взорвутся резким пасом вперёд. Это именно роль диспетчера. Либо успокоить игру, либо взорвать ее пасом. Зобнин даже близко это не способен. Вся его роль на поле тащить мяч, пока не отберут.
Можно сравнивать, если речь не об уровне, а роли на поле. Даже во дворе играя могут пацана сравнить с кем-то. Это нормально. Об уровне вообще никто не говорит.
А Зобнин и не тоскает еле ноги на поле, но для своей роли он стал непригоден, был бы интеллектуальным игроком до сих пор был бы востребован. Не зря Карера его на фланг ставил, т.к. он там пахал по бровке. Он был тем, кто рояль таскает и никак иначе.
Capral
Capral
вчера в 10:57
Во-первых, нельзя сравнивать европейский уровень Модрича и средне российский уровень Зобнина. А во-вторых, диспетчер не должен менять темп атаки, он может менять направление атаки. Разгонять атаку может мотор, какими были- Недвед, Давидс или Зеедорф. Все диспетчеры советского периода- Кипиани, Гаврилов, Максименков или Веремеев, никогда не управляли темпом атаки, все они были, во-первых, тихоходами, а во-вторых, темпом атаки руководили в этих командах- Дараселия, Черенков, Шавло, Минаев и Мунтян...
И еще, дело не в возрасте Модрича или Зобнина, дело в возможностях организма. Один может и в 40 лет играть на высоком уровне, другой уже в 30 лет с трудом ноги передвигает.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:08, ред.
Чем то его батя напоминает сестру Роналду)) та тоже вылезала в каждый момент, когда Рона оставляли за бортом. Глупое поведение
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 09:21
А что не так в этом сравнении??? Не важен уровень игроков, если они одну роль выполеяют в команде. Вот у Лоськова были такие же навыки как у Модрича и не важно, что на более низком уровне.
У Кареры Зобнин часто играл на фланге обороны. Об этом я писал много раз. И не разу о том, что он опорник.
А с чего ты взял, что это твои термины?
Capral
Capral
вчера в 09:11, ред.
Ну у тебя и сравнения- Модрича с Зобниным...
А про опорника Зобнина- это твои слова, потому что именно ты доказывал мне, что у Карреры он играл опорника.
И что касаемо списывания. Я сразу после игр Баварии, Динамо или Спартака пишу комментарии. У кого я могу списать? А вот, что я заметил, что некоторые, часто используют мои футбольные термины
Futurista
Futurista
23 сентября в 23:36
"Всему свое время, и каждой вещи под небом. Есть время разбрасывать камни и время собирать их"...
SpaM-10
SpaM-10
23 сентября в 23:05
Вообще ни о чём не говорит. Можно менять игрока на другого, при этом функции у него будут другие, исходя из его качеств.
Capral
Capral
23 сентября в 22:31
И вот еще что. После того, как кобелев отказался от услуг Вальбуэна, на вопрос журналиста- не боится ли кобелев остаться без распасовщика, он ответил:" У меня есть молодой Зобнин"...
Capral
Capral
23 сентября в 22:24
Я никогда не списывал ни у кого и тебе это хорошо известно, но действительно, иногда отталкиваюсь от мнения известных людей. Диспетчера я не видел? Мне достаточно того, что я видел Кипиани, Гаврилова и Максименкова. Таких как они, сейчас и близко нет!!!
SpaM-10
SpaM-10
23 сентября в 22:20
Еще как переворачивал. Про Марадону тому пример. Как и писал тут, что я Зобнина опорником назвал. А этого также никогда не было.
SpaM-10
SpaM-10
23 сентября в 22:18
Если бы Зобнин был интеллектуальным игроком, то до сих пор бы бы востребован. Модрич в 40 лет играет в Серии А на высочайшем уровне. А Зобнин уже в 31 год игрок скамейки. Что он делает, когда выходит на поле? Тащит мяч 20 - 30 метров, не поднимая головы, а потом примитивный пас на 2 - 3 метра ближнему игроку. Если бы у него были навыки диспетчера, они бы вылазили наружу независимо от установок тренера. А их просто нет и никогда не было.
SpaM-10
SpaM-10
23 сентября в 22:11
    SpaM-10
    SpaM-10
    23 сентября в 22:10
    Видел игру Зобнина, ничего общего с ролью диспетчера у него нет. Он не в состоянии вести игру команды и менять темп.

    Причем тут ссылки на какую-то информацию. Твои личные мнения часто ошибочны.
    То что ты списываешь с футбольных экспертов - так любой может.
    Capral
    Capral
    23 сентября в 22:02
    Никогда я не переворачивал с ног на голову чужие комментарии. Более того, в отличие от тебя, я, как правило, в 90% случаях даю официальные ссылки на ту или иную информацию. Когда я говорил, что Бавария максимально стала зависима от Кейна и это мешает игре, я представил мнения на этот счет Магата, Крооса и Нетцера.
    И кто мне делает замечания, этот, который бьет себя в грудь, что 20 лет смотрит Бундес, но до сих пор не выдал ни одного комментария? Кто еще? И последнее, по поводу ПСЖ и АВ. Дело не в том, что англичане достойно сопротивлялись, а в том, что после счета 2:0 французы бросили играть и поплатились. Неудивительно, вести по сумме двух игр 5:1, любой бросит играть...

    Что касается Барселоны. Да, действительно, еще за неделю до игр с Интером я опасался за итальянцев и видел в финале Барселону. Hо через пару дней пересмотрел свои взгляды на игру Барсы и написал, что игра Флика- это лакомое блюдо для футбола Индзаги и не ошибся, потому что понимал, что эти офсайдные ловушки, Индзаги обратит в свою пользу.

    На этом всё. Не вижу смысла что либо доказывать, если давно всё доказано. А игру Зобнина в Динамо ты не видел, в противном случае не делал бы таких выводов, ничего общего с его игрой в Динамо не имеющих...
    SpaM-10
    SpaM-10
    23 сентября в 21:17
      SpaM-10
      SpaM-10
      23 сентября в 21:14, ред.
        SpaM-10
        SpaM-10
        23 сентября в 21:12
          Capral
          Capral
          23 сентября в 20:47
            SpaM-10
            SpaM-10
            23 сентября в 20:34
              SpaM-10
              SpaM-10
              23 сентября в 20:23
                Ник63
                Ник63 ответ Маг_тм (раскрыть)
                23 сентября в 19:43
                Точно 💯.
                Romeo 777
                Romeo 777
                23 сентября в 19:42
                Имеет право отец.
                Ямаль уж слишком крут, особенно учитывая его юный возраст. А если уж сравнивать Дембеле с марокканцем, то я ну никак не могу сказать, что Дембеле его превосходит прям.
                Единственное, что возможно для Ямаля это даже хорошо, что не выиграл сейчас ЗМ. Могли бы быть последствия, что пагубно в таком возрасте. Но могло бы и не быть, тут не угадаешь.
                В любом случае Дембеле с победой!
                25процентный клоун
                25процентный клоун ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
                23 сентября в 19:28
                если только в тик токе
                Capral
                Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
                23 сентября в 19:24
                Спасибо.)))
                Buzz Lightyear
                Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
                23 сентября в 19:24
                Да, это допускается, конечно.

                Хэштег для более долгих обсуждений именно на эту тему, а если сравниваются современные футболисты и советские, то можно и не добавлять хэштег, хотя иногда в отдельных таких случаях может быть в тему.
                Capral
                Capral
                23 сентября в 19:09
                  anzhi1
                  anzhi1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
                  23 сентября в 18:53
                  Точно
                  Гость
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   
                   
                   
                   