Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль понес моральный ущерб после того, как проиграл французу Усману Дембеле из ПСЖ в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона по версии французского журнала France Football. Такое мнение высказал отец Ямаля Мунир Насрауи, комментарий которого приводит издание Sport.
Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже.
«Я не скажу, что это кража, но это моральный ущерб человеку, — сказал Насрауи. — Ламин Ямаль — лучший игрок в мире на сегодняшний день, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет соперников. Здесь произошло что-то очень странное».
18-летний Ямаль получил «Трофей Копа» — награду, которую вручают лучшему молодому игроку мира. Испанец получил приз второй год подряд и стал первым в истории футболистом с таким достижением.
Батя у него - бестолковый мужик. Он своей болтовнёй провоцирует волну хейта в адрес Ямаля даже от нейтральных, по отношению к персоне Ламина, людей.
Пацану 18. Он в числе номинантов на ЗМ (2 - е место), что уже само по себе огромное достижение. Всё у Ламина впереди, но такой папенька на понтах лишь палки в колёса мальчонке вставляет.
Батя у него - бестолковый мужик. Он своей болтовнёй провоцирует волну хейта в адрес Ямаля даже от нейтральных, по отношению к персоне Ламина, людей.
Пацану 18. Он в числе номинантов на ЗМ (2 - е место), что уже само по себе огромное достижение. Всё у Ламина впереди, но такой папенька на понтах лишь палки в колёса мальчонке вставляет.
Однако, после того, как в 1986г., ЗМ получил Беланов- безмозглый бегyнок, я уже ничему не удивляюсь.
Однако, после того, как в 1986г., ЗМ получил Беланов- безмозглый бегyнок, я уже ничему не удивляюсь.