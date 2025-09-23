  • Поиск
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

сегодня, 00:01

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре Шатле.

В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри. Рекордсменом по числу наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, ставший обладателем «Золотого мяча» восемь раз. В список номинантов в 2025 году вошли 30 футболистов. Второе место в голосовании занял нападающий испанской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, третьим стал португальский полузащитник ПСЖ Витинья.

Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.

амурец
амурец
сегодня в 02:03, ред.
Ну остается только порадоваться, что в этом году ЗМ вручили тому кто его заслужил
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:30
Ну тут логично. ПСЖ выиграл 4 титула. Лучший клуб, лучший тренер, лучший вратарь, лучший игрок, представители ПСЖ взяли почти все...+ франц футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:13
Для меня лично приз Лучшему игроку должен был достаться либо Рафинье либо Дембеле....отдавал предпочтение Рафинье....
Но обладание главным трофеем сыграло ключевую роль в их голосовании .....
Не умаляю фурор ПСЖ в целом....
Но считаю что Рафинья был не хуже новоиспечённого золотомячиста.......
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
Я очень за него рад)
Мои поздравления Усману, он в этом году заслужил.
Все его хейтили, но он проявил характер и выиграл почти все на клубном уровне и главный индивидуальный приз забрал)
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:28
Всё по делу.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26
Я так и сказал, когда он заговорил про Барселону: почему ты не забил 4-й гол Ливерпулю...
Хотя по той игре Барселона бы пять пропустила.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:21
Весь футбольный "иконостас" из представителей ПСЖ
Болельщикам парижан есть чем гордиться.
Болейте за своих, а не против чужих!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:21, ред.
Всё по фактам и по делу.
Дооооолго он к этому шёл. Помню как 5-6 лет назад его костерили за то, что он не забил 4-й на Камп Ноу Ливерпулю, ведь именно 4-й гол давал шанс каталонцам на продолжение борьбы в ответной встрече...

Но сегодня я бы опустил сам футбол и взглянул на парня чисто с человеческой стороны. Вышел на сцену - живой, на стрессе, с помесью счастья и тревоги молодой человек..., который долго брал себя в руки, но сказал именно ТЕ слова, которые заставляют нас не забывать, что мы , прежде всего - люди, а уже потом футболисты, журналисты, врачи, художники, инженеры и т.д. Никого парень не забыл в своей речи: вспомнил даже про свою провинцию где вырос и делал первые футбольные шаги; вспомнил друга, который был рядом в радости и во все тяжкие...; не забыл Барселону, где фактически стал мастером Кожаного и ступил на уровень тех, кого выбрала Судьба для Славы и бессмертия...

Респект парню. Зауважал я его после таких простых, но вместе с тем тонких вещей, на которых держится Жизнь и основа отношений.

P.S. Ну и отдельный Фейспалм: Педри - 11-й, Рафинья - 5-й. Это ваще не в какие ворота, друзья. Кто там пьяный карты так тасовал, я хз.

PP.SS. Роналдиньо - украшение вечера и Позитив, который ни с чем не сравнить. Его нарезки, мелькавшие на экране, вернули в то прекрасное время, когда в футбол Играли, а не Работали.
Иньеста - та же Песня.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:20
Поздравляем! 👏.. Вырос.. ☝️😄
Capral
Capral
сегодня в 00:19
А вот я всё таки не понимаю, чем, тот же Раф хуже? По игре интересней смотрится, эстетичней и по футбольному, и в плане интеллекта футбольного. Про Ямаля понятно- возраст мешает, не хотят пацана портить, но Дембеле, честное слово не очень понимаю этот выбор... То есть, в плане, того, кто присуждал- хорошо понимаю, но с точки зрения футбольной- многое в этом деле непонятно...
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:18
Усман Дембеле абсолютно честно и заслуженно выиграл ЗМ. Яркий игрок атаки клуба, который выиграл все титулы не может не выиграть самую престижную награду.
Если, конечно, ты не Рибери.

Мбаппе расстроен. ЛЧ выиграл ПСЖ в первый же год без него, ЗМ получил игрок ПСЖ.
Маг_тм
Маг_тм ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:17
Игрокам Псж единственный вариант взять ЗМ, это если они выиграют ЛЧ, ну или ЧМ. Они это сделали, поэтому, там не только годы в фермерской лиге)
Vilar
Vilar
сегодня в 00:17
В ознаменования этого успеха Дебеле, ПСЖ проиграл Марселю.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:16
Ну, тут вероятность победы француза была велика и тут я скорее согласен с победой Дембеле! Больше всего меня удивило ПЯТОЕ!!!место Рафиньи, думал он точно будет в тройке, а нет...
Дембеле с победой, взялся за ум и достиг высоты, опередив своего другана Мбаппе, который и перетянул его в ПСЖ)))
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16
Ну фсё...пора на дембель)...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:15
С первым местом можно согласиться, а вот со вторым нет: Ямаля даже в тройке не должно быть.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:15
Заслуженно, второе я бы дал Салаху, третье Рафинье, 4 Ямалю. Ламин еще успеет обзавестись ЗМ.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 00:15
Без вариантов!!!
Рад что не доширак-понторез.
Рафинья ниже Салаха,вот здесь реально беспредел
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:14
Ну наконец-то французы своему вручили. Ожидаемо было.
За голы в фермерской лиге теперь ЗМ дают))))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:14
Ну других кандитов и не было Дембеле по праву получил, в следующем году Ямаль Холланд Мбаппе будут спорить за золотой мяч
