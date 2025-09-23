Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре Шатле.
В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач.
В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри. Рекордсменом по числу наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, ставший обладателем «Золотого мяча» восемь раз. В список номинантов в 2025 году вошли 30 футболистов. Второе место в голосовании занял нападающий испанской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, третьим стал португальский полузащитник ПСЖ Витинья.
Дембеле 28 лет, он выступает за ПСЖ с 2023 года. Ранее он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, в 2025 году вместе с командой он выиграл Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за французский «Ренн», германскую «Боруссию» из Дортмунда и испанскую «Барселону», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Дембеле стал победителем чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, и серебряным призером турнира 2022 года в Катаре. Также с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года и Лиги наций 2025 года.
«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.
Дембеле с победой, взялся за ум и достиг высоты, опередив своего другана Мбаппе, который и перетянул его в ПСЖ)))
Если, конечно, ты не Рибери.
Мбаппе расстроен. ЛЧ выиграл ПСЖ в первый же год без него, ЗМ получил игрок ПСЖ.
Дооооолго он к этому шёл. Помню как 5-6 лет назад его костерили за то, что он не забил 4-й на Камп Ноу Ливерпулю, ведь именно 4-й гол давал шанс каталонцам на продолжение борьбы в ответной встрече...
Но сегодня я бы опустил сам футбол и взглянул на парня чисто с человеческой стороны. Вышел на сцену - живой, на стрессе, с помесью счастья и тревоги молодой человек..., который долго брал себя в руки, но сказал именно ТЕ слова, которые заставляют нас не забывать, что мы , прежде всего - люди, а уже потом футболисты, журналисты, врачи, художники, инженеры и т.д. Никого парень не забыл в своей речи: вспомнил даже про свою провинцию где вырос и делал первые футбольные шаги; вспомнил друга, который был рядом в радости и во все тяжкие...; не забыл Барселону, где фактически стал мастером Кожаного и ступил на уровень тех, кого выбрала Судьба для Славы и бессмертия...
Респект парню. Зауважал я его после таких простых, но вместе с тем тонких вещей, на которых держится Жизнь и основа отношений.
P.S. Ну и отдельный Фейспалм: Педри - 11-й, Рафинья - 5-й. Это ваще не в какие ворота, друзья. Кто там пьяный карты так тасовал, я хз.
PP.SS. Роналдиньо - украшение вечера и Позитив, который ни с чем не сравнить. Его нарезки, мелькавшие на экране, вернули в то прекрасное время, когда в футбол Играли, а не Работали.
Иньеста - та же Песня.
