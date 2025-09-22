Итальянец Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

1758570155

вчера, 22:42

Итальянский голкипер английского «Манчестер Сити» стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

26-летний Доннарумма завоевал приз лучшему вратарю во второй раз, ранее он получал награду в 2021 году. В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ . Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити».

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.