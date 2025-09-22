  • Поиск
Итальянец Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

вчера, 22:42

Итальянский голкипер английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

26-летний Доннарумма завоевал приз лучшему вратарю во второй раз, ранее он получал награду в 2021 году. В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе французского ПСЖ. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити».

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать «Золотой мяч», это случилось в 1963 году.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2020 году France Football признал его лучшим голкипером в истории. Он выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером европейского первенства (1964). Яшин трижды принимал участие в финальной части чемпионата мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР.

Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Тогда Реал своим присутствием просто хотел придать чуток солидности этому мероприятию. Сейчас уже отношении не те
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:23
Что же, присутствующие легенды футбола опустились?
Только почему они раньше приезжали за золотым мячом как в 2013 году?
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Руководство Мадрида не хочет просто опускаться до уровня церемонии ЗМ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:19
А Сафонов??
Хоть золотую лавочку дали))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:11
Вот эта горделивость мешает руководству Мадрида посещать церемонию вручения ЗМ. Оно и к лучшему.
Люди, которые не уважают чужие успехи не должны там появляться.
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Конечно, одна игра в Мадриде достойно того, чтобы получать лучшие призы.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:00
Без титулов? Опять же когда речь идёт про игрока Мадрида титулы не важны.
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:53
Роналду помимо пиара был лучшим лучшим во всем.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:35
Если Роналду получал за пиар, то почему Ямаль не может получить за пиар?
Если Оуэн получал за пиар, почему остальные не могут получить за пиар? Или пиар должен работать, только если футболист играет за Реал Мадрид? В противном случае они будут бойкотировать.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:16
Все награды даны игрокам Псж, оно и понятно, они выиграли требл. Посмотрим, кому дадут ЗМ, требл зарешит, или именно в этой номинации больше пиар и политика играет роль)
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:15
По делу. Хоть его игра ногами это всё равно, что обезьяна с гранатой. Да и на выходах плох.
Capral
Capral
вчера в 22:59
Это, более, чем объективно, потому что он ЛУЧШИЙ, и своей победой в ЛЧ, ПСЖ, во многом обязан незаурядному итальянцу!!!
