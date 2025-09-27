  • Поиск
Ривалдо назвал условие для получения Ямалем «Золотого мяча»

вчера, 11:26

Легенда «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о шансах хавбека каталонцев Ламина Ямаля получить «Золотой мяч».

В голосовании 2025 года Ямаль занял второе место, уступив более чем в 300 баллов французу Усману Дембеле из ПСЖ.

Ривалдо сказал:

Я думаю, что у Ламина есть все, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» в следующем году, и я полагаю, что в этом сезоне он будет выделяться гораздо больше, чем в прошлом.

Но, судя по тому, как он играет, я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», только когда забьет много голов и отдаст много передач. Тут смотрят не только на то, как кто играет. Важно много забивать, подобное уже случалось с Криштиану Роналду и Месси.

SpaM-10
SpaM-10
вчера в 15:22, ред.
Капрал
Какие рекорды Кейн побил? Я обожаю Кейна, но рекорд Левы он не побил в слабой БЛ. А в ЛЧ он может забивал хотя бы по 15 голов за сезон, опять же нет. На ЧМ забивал как Роналдо? Нет. Ну и о чём речь?

А я помню удар Ривалдо, с которым не смог справиться Кан и добивший этот мяч Роналдо, заставил немцев прощаться с мыслями о золотой богине. А в итоге ещё, Кан получил незаслуженный ЗМ ЧМ.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:46
Ранняя слава? Это не очень хорошо. Не всякий характер может выдержать громкое звучание завораживающей музыки медных труб. Готов ли Ямаль к такой жизни? Не уверен... Зачем со всех сторон говорят о том, что, в следующем сезоне, именно Ламину отдадут высшую индивидуальную футбольную награду? Разве вопрос уже решён? За Золотой Мяч нужно бороться, его не выдают за красивые глаза. Ривалдо поторопился взять слово. В футбол умеет играть не только Ямаль, многие футболисты готовы к конкуренции. Кстати, среди них есть и бразильские игроки. А тот же Мбаппе? Разве он согласится с легендарным бразильцем? Практика показывает, что Лигу Чемпионов, для начала, нужно взять, а способна ли на это Барселона?
shlomo
shlomo
вчера в 14:21
Не только нужно забивать ..... нужно еще что то и выигрывать....
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:00
Что ему 18 лет дарить золотые мячи? Дембеле получил заслуженно выдал хороший сезон. Выше Ямала должен был быть да же Рафинья
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 13:18
Ривалдо ничего не хочет сказать за соотечественника Рафинью? Провел отличный сезон, а его даже в тройке нет. Ямаля слишком много стало в его возрасте. Свое он взял дважды заслуженно!
9kepw32ux4zx
9kepw32ux4zx
вчера в 11:46
Думаю у него ещё всё впереди, парень талантливый
Capral
Capral
вчера в 11:39, ред.
Ерунду говорит. Кейн уже все рекорды побил, и что- получил он ЗМ? С Роналду, Ямаля вообще нет смысла сравнивать- разные футболисты, разные игровые задачи на поле, а до Месси Ямаль еще не дорос. Но в этом сезоне, он точно не хуже остальных, а по игре, и вовсе ярче других. Но всем известно, почему нигер получил, а не Ямаль...
Почему-то вспомнилось, как на ЧМ-2002, в игре с Турцией, Ривалдо схватился за лицо и рухнул на газон, корчась в муках, после того, как турок, отбросив мяч попал бразильцу в ногу. А еще вспомнил, как Ривалдо провалил игры против Лобана в ЛЧ, в 1997-м...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Да у пацана еще все впереди. Лишь бы не баловался
