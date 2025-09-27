Ривалдо назвал условие для получения Ямалем «Золотого мяча»

Легенда «Барселоны» и сборной Бразилии поделился мнением о шансах хавбека каталонцев получить «Золотой мяч».

В голосовании 2025 года Ямаль занял второе место, уступив более чем в 300 баллов французу Усману Дембеле из ПСЖ .

Ривалдо сказал:

Я думаю, что у Ламина есть все, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» в следующем году, и я полагаю, что в этом сезоне он будет выделяться гораздо больше, чем в прошлом.

Но, судя по тому, как он играет, я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», только когда забьет много голов и отдаст много передач. Тут смотрят не только на то, как кто играет. Важно много забивать, подобное уже случалось с Криштиану Роналду и Месси.