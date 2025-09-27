Ривалдо назвал условие для получения Ямалем «Золотого мяча»

Легенда «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о шансах хавбека каталонцев Ламина Ямаля получить «Золотой мяч».
В голосовании 2025 года Ямаль занял второе место, уступив более чем в 300 баллов французу Усману Дембеле из ПСЖ.
Ривалдо сказал:
Я думаю, что у Ламина есть все, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» в следующем году, и я полагаю, что в этом сезоне он будет выделяться гораздо больше, чем в прошлом.
Но, судя по тому, как он играет, я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», только когда забьет много голов и отдаст много передач. Тут смотрят не только на то, как кто играет. Важно много забивать, подобное уже случалось с Криштиану Роналду и Месси.
Почему-то вспомнилось, как на ЧМ-2002, в игре с Турцией, Ривалдо схватился за лицо и рухнул на газон, корчась в муках, после того, как турок, отбросив мяч попал бразильцу в ногу. А еще вспомнил, как Ривалдо провалил игры против Лобана в ЛЧ, в 1997-м...
