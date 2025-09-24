Жиру: «Не скажу, что видел у Дембеле потенциал получить „Золотой мяч“»

1758729393

вчера, 18:56

Нападающий «Лилля» признался, что прогресс в ПСЖ его удивил.

В понедельник француз получил «Золотой мяч» после успешного сезона в составе парижан.

Жиру, экс-партнер Дембеле по сборной Франции, сказал L'Equipe: «Видел ли я в нем потенциал для получения „Золотого мяча“? Трудно сказать. Когда я наблюдал его каждый день в составе сборной Франции, то скорее нет, я не говорил себе, что он потенциальный обладатель „Золотого мяча“. Чтобы выиграть „Золотой мяч“, нужен не только талант, но и хороший сезон, который выведет тебя на первый план. У него есть талант, но ему нужно было провести правильный сезон с правильным клубом и выиграть все, как он и сделал. „Золотой мяч“ всегда во многом зависит от команды, в которой играешь».