Жиру: «Не скажу, что видел у Дембеле потенциал получить „Золотой мяч“»

вчера, 18:56

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру признался, что прогресс Усмана Дембеле в ПСЖ его удивил.

В понедельник француз получил «Золотой мяч» после успешного сезона в составе парижан.

Жиру, экс-партнер Дембеле по сборной Франции, сказал L'Equipe: «Видел ли я в нем потенциал для получения „Золотого мяча“? Трудно сказать. Когда я наблюдал его каждый день в составе сборной Франции, то скорее нет, я не говорил себе, что он потенциальный обладатель „Золотого мяча“. Чтобы выиграть „Золотой мяч“, нужен не только талант, но и хороший сезон, который выведет тебя на первый план. У него есть талант, но ему нужно было провести правильный сезон с правильным клубом и выиграть все, как он и сделал. „Золотой мяч“ всегда во многом зависит от команды, в которой играешь».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59, ред.
ПСЖ выиграл ЛЧ благодаря Луиса Энрике.
он создал эту команду.
Усман один из его игроков этой команды.
Capral
Capral
вчера в 19:25, ред.
Супер сказал, лучше и не скажешь. Правильно, другими словами- не выиграй ПСЖ ЛЧ, сложно сказать, получил бы нигер ЗМ или нет. Другое удивляет: неужели специалисты не понимают, что все победы ПСЖ во французском футболе, с большой натяжкой можно считать успехом, способным подтянуть команду к абсолютному чемпиону? Тоже самое можно с уверенностью сказать и про №12, который попал в число номинантов, исключительно благодаря победе партнеров в ЛЧ.
