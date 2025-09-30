Дивеев надеется, что «Кайрат» повторит путь ЦСКА, обыграв «Реал»

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев надеется, что казахстанский «Кайрат» сможет обыграть мадридский «Реал» в матче общего этапа Лиги чемпионов.
В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды обыграл «Реал» (1:0, 3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра «Кайрата» и «Реала» пройдет в Алма-Ате во вторник и начнется в 19:45 мск.
«Может быть, „Кайрат“ повторит путь ЦСКА, обыграв „Реал“. Надеюсь, что так произойдет», — сказал Дивеев.
«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.
Некоторые из Тушино от Ливерпуля получали 7:0
Некоторые из Тушино от Ливерпуля получали 7:0
Выиграли, отстояв обороне два матча и вылетели с треском из ЛЧ, как обычно.
Ну ладно, это круто, но героев того матча они выгнали из клуба и сделали их иудами
Выиграли, отстояв обороне два матча и вылетели с треском из ЛЧ, как обычно.
Ну ладно, это круто, но героев того матча они выгнали из клуба и сделали их иудами
PS И потом обыграть Реал в группе может каждый..... а ты их в плеойфф пройди или в финале обыграй.......
PS И потом обыграть Реал в группе может каждый..... а ты их в плеойфф пройди или в финале обыграй.......
но маааааааленькая !
но маааааааленькая !