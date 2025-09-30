  • Поиск
Дивеев надеется, что «Кайрат» повторит путь ЦСКА, обыграв «Реал»

30 сентября 2025, 09:30
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев надеется, что казахстанский «Кайрат» сможет обыграть мадридский «Реал» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды обыграл «Реал» (1:0, 3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра «Кайрата» и «Реала» пройдет в Алма-Ате во вторник и начнется в 19:45 мск.

«Может быть, „Кайрат“ повторит путь ЦСКА, обыграв „Реал“. Надеюсь, что так произойдет», — сказал Дивеев.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.

Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
30 сентября в 17:53, ред.
Да не каждая команда может на Сантьяго Бернабеу обыграть Реал с разгромным счётом 3:0
Некоторые из Тушино от Ливерпуля получали 7:0
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
30 сентября в 16:15
обнял, приятно, что есть адекватные любители футбола.
Выиграли, отстояв обороне два матча и вылетели с треском из ЛЧ, как обычно.
Ну ладно, это круто, но героев того матча они выгнали из клуба и сделали их иудами
DXTK
DXTK
30 сентября в 16:03
АХ-АХ......Я помню как ЦСКА дважды обыграл Реал в ЛЧ в группе......но при этом заняли 4 место и не вышел из нее даже в ЛЕ......хороший пример..... Кайрату нужно ставить цель выше чем обыграть просто Реал......стараться выйти в плейофф.........

PS И потом обыграть Реал в группе может каждый..... а ты их в плеойфф пройди или в финале обыграй.......
oFANATo
oFANATo
30 сентября в 14:11
Главная российская победа в еврокубках за последнее десятилетие. ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл Реал, отгрузив три гола на Сантьяго Бернабеу. Точные удары Чалова, Щенникова и Фернандеса заставили замолчать 80-тысячный стадион и праздновать 140-миллионную страну.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
30 сентября в 12:15
Алматы !!!Алматы !!! А не Алма-Ата
Vilar
Vilar
30 сентября в 11:57, ред.
После разгрома от Спортинга - слабо верится даже на ничью. А если, вдруг она (ничья) получится, это будет большой успех для Кайрата.
CCCP1922
CCCP1922
30 сентября в 11:02
Ну что, дождёмся вечера и посмотрим игру!
112910415
112910415
30 сентября в 10:28, ред.
есть вероятность ...
но маааааааленькая !
