Дивеев надеется, что «Кайрат» повторит путь ЦСКА, обыграв «Реал»

30 сентября 2025, 09:30

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА надеется, что казахстанский «Кайрат» сможет обыграть мадридский «Реал» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды обыграл «Реал» (1:0, 3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов. Игра «Кайрата» и «Реала» пройдет в Алма-Ате во вторник и начнется в 19:45 мск.

«Может быть, „Кайрат“ повторит путь ЦСКА , обыграв „Реал“. Надеюсь, что так произойдет», — сказал Дивеев.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.