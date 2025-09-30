  • Поиск
Попович рассказал, что перешел в ЦСКА ради трофеев

30 сентября 2025, 11:00

Сербский футболист московского ЦСКА Матия Попович перешел в столичный клуб ради титулов.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Поповичем 11 сентября. После 10 туров армейцы занимают 1-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями», — сказал Попович.

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».

Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 18:27, ред.
Да, вы правы, забрали еще раньше в Киев. Это я прочел сейчас на сайте киевского Динамо "От Шурика". Вот и получается, что на разных ресурсах- разная информация...
Ну значит я ошибся. Признаю.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 18:25
Господь с Вами, педивикия не является источником, заслуживающего доверия, поэтому её даже упоминать не стоит, не то, чтобы читать.

Писали, что семью киевляне забрали в Киев (не привезли посмотреть, а именно забрали). Причём, именно через отца и продавили. Колотов старший был любитлем выпить.
Вы почитайте записку, я ссылку ранее привёл.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 18:11
Ну если я правильно понял, мать Колотова была в Киеве, но только собиралась посмотреть возможную квартиру в Киеве. И что это доказывает? Про интерес московского Динамо не сказано, но и это не факт. Я попробую найти противоположную информацию. К тому же, в Википедии возможны ошибки, что не раз было доказано, тем более, по прошествии стольких лет...
Red blu
Red blu
30 сентября в 17:47
Круговой тоже говорил, где Круг там трофеи!
Перешёл в ЦСКА и выиграл трофеи.
Futurista
Futurista ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 17:26
Тем и прекрасно наше общее прошлое)...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 17:25, ред.
Согласен.
Но также верно и в обратную сторону: тем больше легенд выдают за факты.
Futurista
Futurista ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 17:25
Чем дальше от событий тем больше факты становятся похожими на легенду...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 17:23, ред.
Извините, в мыслях не было обидеть.

А по поводу Колотова, вот нашёл в архиве документов интересную пояснительную записку. https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/490561mode/inspect/page/1/zoom/4
Опять же, за ЦСКА и Торпедо, хотя бы вскользь, но упоминают, а за московское Динамо тишина.
И, таки, родителей Колотова в Киев увезли ещё до того, как самого Колотова, который в это время был заграницей со сборной.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 17:13
Ну тогда поищите другого собеседника.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 17:01
Больше похоже на "легенды нашего двора".
Но послушаю с удовольствием. )
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 17:00
Вы еще многое услышите впервые...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 16:51
Яшин приезжал за Колотовым лично?
Такого я не слышал. Из того, что читал в своё время, не динамовцы, а армейцы сильно его звали. И Торпедо там ещё суетилось.
Помню ту историю, в СовСпорте писали. Киевляне тогда знатно подсуетились, хотя парня подставили по полной.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ DXTK (раскрыть)
30 сентября в 16:39, ред.
Почему же перепутал?
ЦСКА и сейчас действующий обладатель трофея Кубка и Суперкубка России. А всего трофеев у ЦСКА - 37, ближайший преследователь по трофеям Зенит у которого всего 30 трофеев.
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 16:32
А никто и не спорит, что киевляне имели преимущество перед другими командами Украины, а про договорняки давно всем известно. Но вот В.Колотов не из Украины, а переехал в Киев, хотя приглашение было от московского Динамо, и больше того, сам Л.И.Яшин поехал за Колотовым в Казань, но приехав, услышал от отца Колотова, что сын уехал в Киев.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 16:25
Я не коренной киевлянин, но и трансляции смотрел, и газеты читал, и с людьми общался.
Ваши слова доказывают, что Щербицкий устраивал локальные преференции игрокам киевского Динамо, что могло давать преимущество киевлянам перед донецким Шахтёром или днепропетровким Днепром в плане подбора игроков. Но в других республиках тоже поощряли игроков своих команд мимо "кассы", т.ч. преимущество киевского Динамо нивелировалось в рамках всего Союза.
Ну, хоть, больше не считаете меня "вьюношей безусым", и то хлеб. )))
DXTK
DXTK
30 сентября в 16:24
Ну на счет трофеев Попович.......Перепутал ЦСКА с Барселоной ибо цвета клуба похожи.........
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 16:13
Надо объективно освещать события. Я- коренной киевлянин, много лет общался с футболистами киевского Динамо, и самую интересную информацию получал от них, и в частности о Щербицком, который платил футболистам Динамо премиальные в валюте. А ваш возраст, имеет значение только в том случае, если вы регулярно просматривали матчи всех советских чемпионатов, читали газеты и общались с известными людьми... Всё остальное- это только личные хотелки, которые не имеют никакого отношения к делу.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 16:07
Возможно, Вы старше меня. Я-то молодой, мне всего 58. Но не стоит считать, что только Вы жили в те времена и только Вы владете информацией. )
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 16:05
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:54
    Ещё более слабые отмазки.
    Щербицкий мог устроить преференции киевлянам только в УССР, но никак не по всей стране.
    Увлечение хоккеем, значит, позволяло дорогому Леониду Ильичу влиять на баскетбол, а на футбол ни-ни? ))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan
    30 сентября в 15:44
    1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 - Спартак Москва

    Эра беспредела в нашем футболе.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:42, ред.
    И самое главное Спартак никогда ничего не выигрывал в Еврокубках.
    А ЦСКА первый российский клуб одержавший победу на международной арене.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    30 сентября в 15:42
    В футболе было сложней, во-первых, потому что Брежнев делал ударение исключительно на хоккее, а во-вторых, в футболе доминировали киевляне, в связи с тем, что большим другом Брежнева был фанатичный болельщик киевлян В.В.Щербицкий, который и курировал киевское Динамо...

    На этом всё. Извините, есть ещё дела.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:38
    Что ярко иллюстрирует необоснованность претензий о призыве лучших в армию.
    Capral
    Capral ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    30 сентября в 15:38
    Вылетал, но после возвращения, на долгие годы был одним из лидеров советского футбола. Вы видимо еще молодой человек, и не имеете представления об игре Спартака в 80-х...

    Ладно, хорошего дня.)))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:37, ред.
    Слабые отмазки.
    "читайте внимательно, я написал- среди российских клубов" - Вы пишете "величайший советский клуб". В СССР были не только российкие клубы.

    "всех лучших призывали в армию" - Что же не доминировали в футболе, где тоже могли всех лучших призвать? )))

    ---

    ЗЫ. Редактирование связано с уточнением фразы о величайшем клубе.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:35, ред.
    А что Спартак не вылетал из вышки?
    Capral
    Capral ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    30 сентября в 15:32
    А что выиграл ЦСКА в-80х? Ничего, только дважды, в течении нескольких лет вылетал из вышки... Никаким образом не желаю обидеть армейский клуб, только объективности ради.
    Capral
    Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    30 сентября в 15:28
    Во-первых, читайте внимательно, я написал- среди российских клубов, а киевское Динамо- украинский клуб. А во-вторых, я не писал про все виды спорта, а только про футбол. Но уж если вы коснулись темы хоккейной, то смею вам заметить, что бороться со сборной СССР, в лице ЦСКА, было невозможно, посколько, всех лучших призывали в армию, то-есть в ЦСКА. Брежнев отказал даже Ю.В.Андропову, когда, грозный министр КГБ хотел пригласить С.Макарова в Динамо. Та же история была и в баскетболе, но только в мужском, потому что в женском- десятилетиями правил рижский ТТТ.

    Честь имею.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 15:26
    По титулам Спартак опережает пока только на один трофей ЦСКА . У Спартака 38. У ЦСКА 37
    По игре очень спорный вопрос, Спартак с 8- го места только что поднялся на 5- ое. ЦСКА на первое место - вот такая игра у команд.
    А по ЛИЧНОСТЯМ и у ЦСКА их хватает.
