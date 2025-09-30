Попович рассказал, что перешел в ЦСКА ради трофеев

Сербский футболист московского ЦСКА Матия Попович перешел в столичный клуб ради титулов.
ЦСКА объявил о подписании контракта с Поповичем 11 сентября. После 10 туров армейцы занимают 1-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
«Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями», — сказал Попович.
Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».
Ну значит я ошибся. Признаю.
Писали, что семью киевляне забрали в Киев (не привезли посмотреть, а именно забрали). Причём, именно через отца и продавили. Колотов старший был любитлем выпить.
Писали, что семью киевляне забрали в Киев (не привезли посмотреть, а именно забрали). Причём, именно через отца и продавили. Колотов старший был любитлем выпить.
Перешёл в ЦСКА и выиграл трофеи.
Но также верно и в обратную сторону: тем больше легенд выдают за факты.
А по поводу Колотова, вот нашёл в архиве документов интересную пояснительную записку. https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/490561mode/inspect/page/1/zoom/4
Опять же, за ЦСКА и Торпедо, хотя бы вскользь, но упоминают, а за московское Динамо тишина.
И, таки, родителей Колотова в Киев увезли ещё до того, как самого Колотова, который в это время был заграницей со сборной.
Но послушаю с удовольствием. )
Такого я не слышал. Из того, что читал в своё время, не динамовцы, а армейцы сильно его звали. И Торпедо там ещё суетилось.
Помню ту историю, в СовСпорте писали. Киевляне тогда знатно подсуетились, хотя парня подставили по полной.
ЦСКА и сейчас действующий обладатель трофея Кубка и Суперкубка России. А всего трофеев у ЦСКА - 37, ближайший преследователь по трофеям Зенит у которого всего 30 трофеев.
Ваши слова доказывают, что Щербицкий устраивал локальные преференции игрокам киевского Динамо, что могло давать преимущество киевлянам перед донецким Шахтёром или днепропетровким Днепром в плане подбора игроков. Но в других республиках тоже поощряли игроков своих команд мимо "кассы", т.ч. преимущество киевского Динамо нивелировалось в рамках всего Союза.
Ну, хоть, больше не считаете меня "вьюношей безусым", и то хлеб. )))
Я всё объяснил, но если не нравится- не обращайтесь. Надо было жить в то время, беседовать с умными людьми и получать информацию из первых рук. Вобщем, это долгий разговор, поэтому я всё сказал и возвращаться не собираюсь. К тому же- это флуд, не относящийся к теме.
Больше не задерживаю и отвечать не буду.
Щербицкий мог устроить преференции киевлянам только в УССР, но никак не по всей стране.
Увлечение хоккеем, значит, позволяло дорогому Леониду Ильичу влиять на баскетбол, а на футбол ни-ни? ))
Эра беспредела в нашем футболе.
А ЦСКА первый российский клуб одержавший победу на международной арене.
На этом всё. Извините, есть ещё дела.
Ладно, хорошего дня.)))
"читайте внимательно, я написал- среди российских клубов" - Вы пишете "величайший советский клуб". В СССР были не только российкие клубы.
"всех лучших призывали в армию" - Что же не доминировали в футболе, где тоже могли всех лучших призвать? )))
ЗЫ. Редактирование связано с уточнением фразы о величайшем клубе.
Честь имею.
По игре очень спорный вопрос, Спартак с 8- го места только что поднялся на 5- ое. ЦСКА на первое место - вот такая игра у команд.
А по ЛИЧНОСТЯМ и у ЦСКА их хватает.
