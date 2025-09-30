Попович рассказал, что перешел в ЦСКА ради трофеев

1759219201

30 сентября 2025, 11:00

Сербский футболист московского ЦСКА перешел в столичный клуб ради титулов.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Поповичем 11 сентября. После 10 туров армейцы занимают 1-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями», — сказал Попович.

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».