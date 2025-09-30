Шпилевский пожелал футболистам «Кайрата» насладиться матчем с «Реалом»

1759220543

Бывший главный тренер казахстанского «Кайрата» пожелал футболистам команды насладиться матчем основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

«Я думаю, что нахождение в групповой фазе уже уникальный момент. Тут нужно каждым матчем действительно насладиться, постараться показать себя с лучшей стороны, — сказал Шпилевский. — Получится — получится, думаю, что никто ничего не ждет, никакого волшебства. Я думаю, что все в Казахстане сейчас болеют, ждут этого праздника. Главное — насладиться и не бояться, все, что будет, не от них зависит».

«Люди звонили, болельщики, журналисты. Много друзей осталось. Им пожелание — наслаждаться этим матчем», — добавил Шпилевский.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.