Шпилевский пожелал футболистам «Кайрата» насладиться матчем с «Реалом»

30 сентября 2025, 11:22
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский пожелал футболистам команды насладиться матчем основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

«Я думаю, что нахождение в групповой фазе уже уникальный момент. Тут нужно каждым матчем действительно насладиться, постараться показать себя с лучшей стороны, — сказал Шпилевский. — Получится — получится, думаю, что никто ничего не ждет, никакого волшебства. Я думаю, что все в Казахстане сейчас болеют, ждут этого праздника. Главное — насладиться и не бояться, все, что будет, не от них зависит».

«Люди звонили, болельщики, журналисты. Много друзей осталось. Им пожелание — наслаждаться этим матчем», — добавил Шпилевский.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.

Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
30 сентября в 16:43
- Что делать, если вас насилуют?
Ответ:
- Расслабьтесь и получайте удовольствие!
112910415
112910415
30 сентября в 13:50
ну ... своеобразное наслаждение ...
не каждому по вкусу
Alex_67
Alex_67
30 сентября в 13:28
Пока в России Шпилевский, как тренер, ничего особенного не достиг. Нижний Новгород, прямо сейчас, по праву занимает в турнирной таблице чемпионата России 🇷🇺 по футболу место под номером пятнадцать и имеет в своём активе лишь шесть очков. До двенадцатого места четыре очка. Говорят, что Алексей хороший специалист, но характер у него не самый простой. Мне этот человек не понравился — слишком любит привлекать к себе внимание и это бросается в глаза. Высказывание, после матча со Спартаком о том как он злился, вызывает вопрос, а стал ли он своим в команде? Правда Губернатор поддерживает его. Одно радует, даже российский клуб-аутсайдер имеет возможность платить тренеру зарплату не меньше, чем на Кипре, иначе Шпилевский не приехал бы.
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 12:27
Кайрат (Алматы)-:- Реал (Мадрид) - Непередаваемые наслаждения...)))
Гость
