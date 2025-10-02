  • Поиск
Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана

02 октября 2025, 20:11

Итальянец Фабио Каннаваро согласился занять пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальные документы будут подписаны в ближайшие двое суток. О назначении Каннаваро будет объявлено 6 октября. В 2026 году сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.

azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:31
Привет!
Согласен на счет Канаваро. Но и Кападзе еще не такой опытный спец. Да он выводил на Олимпиаду, и как там сыграли тоже все видели.
Все таки основу на выход в ЧМ положил Катанец. Это по большей степени его заслуга. Соответственно ФФУ решили хорошего спеца со стороны пригласить.
Тренировать участника ЧМ 2026 это все таки большое и интересное дело и в случае успеха у тренера будут новые горизонты. Деньги в таких случаях не всегда будут главными. Но почему то не сиогли найти. И почему то они остановились именно на этой кандидатуре. По мне уровень одинаковый с Кападзе по чисто тренерской работе. А вот по уважению и узнаваемости, а это тоже нужные качества, особенно для судей, он стоит выше конечно.
По любому желаю успехов Канаваро!
Может он рассказал про свои амбиции руководству.
Ему тоже нужен результат для дальнейшего своего роста как тренера, нужна слава... может эта слава и придет вместе со сб Узбекистана.
Real Madrid-C
Real Madrid-C
вчера в 18:12
Глупое назначение- нужно было оставлять Кападзе тренером, а так получается просто Каннаваро сольет всё со сборной и уйдёт, так и будет, он её не выводил на мир....
Хочу подчеркнуть, всегда происходит так когда тренера меняют перед финальным турниром или походу турнира-итог вылет.
c6u8bhyevypw
c6u8bhyevypw
вчера в 11:22
Камерунский Эму -лучший по версии Африканских племён!!!
jRest
jRest
вчера в 05:54
Сборная Узбекистана сейчас очень перспективная. В этот благоприятный момент ей бы хорошего специалиста, который бы дальше развивал игроков, и были бы все шансы выйти на новый уровень.

Каннаваро не то, что нужно. Если не соглашаются такие как Лёв, то стоило поискать среди немного подзабытых, но толковых специалистов вроде Жардима или Сан Паоло. Итальянец, боюсь, не даст нужного развития, слабоват он. В любом случае, удачи сборной Узбекистана.
A.S.A
A.S.A ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 октября в 21:42
Потому, что в ФФУ решили пригласить тренера с именем....сначала пытались договориться с Лёвом и одним из условий было включить Кападзе в тренерский штаб немца, но немец отказал, дальше был Паулу Бенту, но и с ним не договорились, а вот Каннаваро согласился....
Как по мне, это плохая затея...
A.S.A
A.S.A
02 октября в 21:33
Я уже высказывал тут свое мнение по этому поводу, повторяться не буду, скажу так, считаю, что должны были оставить Кападзе тренером, т.к Фабио ничего не даст сборной за это короткое время....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 21:31
А почему тренер приведший команду к ЧМ удалился????
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 21:22
У Каннаваро была отличная карьера игрока, он даже успел получить Золотой Мяч, чуть позднее это было бы уже невозможно. Чемпионом Мира Фабио тоже стал. Есть и другие трофеи, их немало. Засветился он и в тренерской профессии. Если в Китае и Саудовской Аравии Каннаваро ещё работал, то в Европе он больше бегал от клуба к клубу. Не знаю, чем итальянец привлёк внимание Федерации Футбола Узбекистана, но с ним собираются подписать полноценный контракт, назначив главным тренером сборной команды страны по футболу. Сомнительно всё это.
q9dbau642tmr
q9dbau642tmr
02 октября в 20:51
Понятно что цели у сборной будут не высокие, поэтому требовать от него результата никто не будет
sv_1969
sv_1969
02 октября в 20:48
Могу ему пожелать только успехов со сборной
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 20:41
Игрок то был отличный, а вот как тренер похоже слабоват...
