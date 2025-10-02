Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана

Итальянец Фабио Каннаваро согласился занять пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, официальные документы будут подписаны в ближайшие двое суток. О назначении Каннаваро будет объявлено 6 октября. В 2026 году сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира.
Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.
Согласен на счет Канаваро. Но и Кападзе еще не такой опытный спец. Да он выводил на Олимпиаду, и как там сыграли тоже все видели.
Все таки основу на выход в ЧМ положил Катанец. Это по большей степени его заслуга. Соответственно ФФУ решили хорошего спеца со стороны пригласить.
Тренировать участника ЧМ 2026 это все таки большое и интересное дело и в случае успеха у тренера будут новые горизонты. Деньги в таких случаях не всегда будут главными. Но почему то не сиогли найти. И почему то они остановились именно на этой кандидатуре. По мне уровень одинаковый с Кападзе по чисто тренерской работе. А вот по уважению и узнаваемости, а это тоже нужные качества, особенно для судей, он стоит выше конечно.
По любому желаю успехов Канаваро!
Может он рассказал про свои амбиции руководству.
Ему тоже нужен результат для дальнейшего своего роста как тренера, нужна слава... может эта слава и придет вместе со сб Узбекистана.
Согласен на счет Канаваро. Но и Кападзе еще не такой опытный спец. Да он выводил на Олимпиаду, и как там сыграли тоже все видели.
Все таки основу на выход в ЧМ положил Катанец. Это по большей степени его заслуга. Соответственно ФФУ решили хорошего спеца со стороны пригласить.
Тренировать участника ЧМ 2026 это все таки большое и интересное дело и в случае успеха у тренера будут новые горизонты. Деньги в таких случаях не всегда будут главными. Но почему то не сиогли найти. И почему то они остановились именно на этой кандидатуре. По мне уровень одинаковый с Кападзе по чисто тренерской работе. А вот по уважению и узнаваемости, а это тоже нужные качества, особенно для судей, он стоит выше конечно.
По любому желаю успехов Канаваро!
Может он рассказал про свои амбиции руководству.
Ему тоже нужен результат для дальнейшего своего роста как тренера, нужна слава... может эта слава и придет вместе со сб Узбекистана.
Хочу подчеркнуть, всегда происходит так когда тренера меняют перед финальным турниром или походу турнира-итог вылет.
Хочу подчеркнуть, всегда происходит так когда тренера меняют перед финальным турниром или походу турнира-итог вылет.
Каннаваро не то, что нужно. Если не соглашаются такие как Лёв, то стоило поискать среди немного подзабытых, но толковых специалистов вроде Жардима или Сан Паоло. Итальянец, боюсь, не даст нужного развития, слабоват он. В любом случае, удачи сборной Узбекистана.
Каннаваро не то, что нужно. Если не соглашаются такие как Лёв, то стоило поискать среди немного подзабытых, но толковых специалистов вроде Жардима или Сан Паоло. Итальянец, боюсь, не даст нужного развития, слабоват он. В любом случае, удачи сборной Узбекистана.
Как по мне, это плохая затея...
Как по мне, это плохая затея...