Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана

1759425105

02 октября 2025, 20:11

Итальянец согласился занять пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальные документы будут подписаны в ближайшие двое суток. О назначении Каннаваро будет объявлено 6 октября. В 2026 году сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ .