  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана

30 сентября 2025, 17:59

Федерация футбола Узбекистана связалась с итальянцем Фабио Каннаваро и продолжает с ним переговоры о назначении на пост главного тренера национальной команды. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Анчелотти заявил о готовности вернуться в «Реал»
15 сентября
Кандидат в президенты «Бенфики» хочет назначить Клоппа главным тренером
13 сентября
СлухиЗидан готов возглавить «Фенербахче»
06 сентября
Флик запер игроков «Барселоны» в раздевалке после матча с «Райо Вальекано»
06 сентября
«Байер» рассматривает кандидатуру Рауля
03 сентября
СлухиЭрика тен Хага могут уволить в случае поражения «Байера» от «Вердера»
30 августа
 
Все комментарии
don_surio
don_surio
01 октября в 08:34
Что то узбеки приключения себе ищут. Оставьте в покое текущего тренера.Зачем этот сюр?
112910415
112910415
01 октября в 07:18
плюс - громкое имя
минус - всё остальное
A.S.A
A.S.A
30 сентября в 19:57
Как по мне это глупое решение! Во-первых, не считаю Фабио сильным тренером, во-вторых, он вообще ничего не знает о узбекском футболе! Что он сможет дать сборной, за + - пол года до ЧМ??? Кападзе проделал огромную работу, вывел сборную на ЧМ, вот он и должен быть главным тренером и на ЧМ!!! Да, возможно в тактическом плане он слабее итальянца, но всю внутреннюю кухню нашего футбола он знает изнутри, да и игроки его уважают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 