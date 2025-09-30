Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана

1759244373

30 сентября 2025, 17:59

Федерация футбола Узбекистана связалась с итальянцем Фабио Каннаваро и продолжает с ним переговоры о назначении на пост главного тренера национальной команды. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ .