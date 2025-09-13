  • Поиск
Кандидат в президенты «Бенфики» хочет назначить Клоппа главным тренером

вчера, 22:42

Кандидат в президенты «Бенфики» Кристован Карвалью заявил, что хочет назначить Юргена Клоппа новым тренером.

В случае своей победы Карвалью планирует уволить нынешнего тренера Бруну Лаже и заменить его бывшим менеджером «Ливерпуля» Клоппом.

В настоящее время Клопп является глобальным футбольным директором «Ред Булл».

"Бруну Лаже не останется при мне дольше срока действия текущего контракта (который истекает по окончании сезона). Мне нужен тренер самого высокого уровня, который уже выигрывал Лигу чемпионов и который хочет выиграть Лигу чемпионов с «Бенфикой», — сказал Карвалью в интервью SIC Noticias.

«На ум приходит только одно имя: Юрген Клопп. Он даже сказал, что „Бенфика“ — отличный клуб, в котором он хотел бы когда-нибудь поработать», — добавил он.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:45
Называется - "Поймали Юру на слове"...)
BENFICA
BENFICA
вчера в 23:51
Тренера меня надо не медленно!
