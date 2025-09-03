«Байер» рассматривает кандидатуру Рауля

«Байер» ищет нового тренера после увольнения Эрика тен Хага всего через три матча после старта нового сезона.
По информации TMW, Рауль сейчас обсуждается в правлении «Байера», которое рассматривает возможность вернуться к назначению тренера в стиле Хаби Алонсо.
Рауль в настоящее время является свободным агентом после ухода из «Кастильи» в конце прошлого сезона. Он имеет опыт выступлений в Бундеслиге, и его связывали с возвращением в бывший клуб «Шальке».
Теперь «Байер» рассматривает возможность сделать предложение Раулю.
Однако экс-игрок «Реала» не единственный кандидат, также обсуждаются Эдин Терзич и Марко Розе.
Что касается Алонсо. Ну вот вы сами подумайте, флагман немецкого футбола Бавария отстала в итоге на 18 очков!!! Это НОНСЕНС!!! Это говорит об отсутствии полноценной борьбы в Бундесе, а если так, то чего тогда стоит чемпионство Байера? И потом, 51 игра без поражений- это на уровне немецкого футбола, довольно усредненного на сегодняшний день. Но как только, Алонсо попал на серьезных соперников- тут же начались неприятности...
Его футбол однодневный, одноразовый... А кроме всего, Алонсо не умеет вести себя во время игры, постоянно ругался с боковыми арбитрами. Что касается Флика, то вы же сами видите, как все смеются над его авантюрой, что и показал Интер. Хвичка? Его я вообще не обсуждаю, потому что его давно уже обсудили все итальянские газеты. Кукурелья- сильнейший игрок, но прохвост, отрицавший игру рукой. Ямаль- безусловный талант, но пижончик. А моя эмоциональность, никак не связана с Баварией- это характер или темперамент, как кому угодно.)))
То, что узнали Эдуарда Анатольевича на моей аватарке, - это приятно.
За мой комментарий не обижайтесь, и не судите строго, просто высказал то, что отчётливо вижу.
Удачи вам, товарищ Максименков.
А вам, товарищ Стрельцов, давно пора понять, что я не болельщик Баварии, но только симпатизирующий Клубу и Компани в частности.
Вот это и есть в стиле Алонсо.
И как бы Вы не пытались раскритиковать его стиль и его методы, факты говорят сами за себя. А в Вас говорит лишь обида, как болельщика Баварии, но это не повод обливать грязью соперника. Соперника нужно тоже уметь уважать.
А какой гол красавец Рауль забил в Киеве, при -16, перекинув мяч через Шовковского, метров с 25!!! Если Рауль возглавит Байер- с удовольствием понаблюдаю!!! Удачи ему!!!
