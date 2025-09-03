«Байер» рассматривает кандидатуру Рауля

1756927194

вчера, 22:19

«Байер» ищет нового тренера после увольнения Эрика тен Хага всего через три матча после старта нового сезона.

По информации TMW, Рауль сейчас обсуждается в правлении «Байера», которое рассматривает возможность вернуться к назначению тренера в стиле Хаби Алонсо.

Рауль в настоящее время является свободным агентом после ухода из «Кастильи» в конце прошлого сезона. Он имеет опыт выступлений в Бундеслиге, и его связывали с возвращением в бывший клуб «Шальке».

Теперь «Байер» рассматривает возможность сделать предложение Раулю.

Однако экс-игрок «Реала» не единственный кандидат, также обсуждаются Эдин Терзич и Марко Розе.