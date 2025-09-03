  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2025/2026

«Байер» рассматривает кандидатуру Рауля

вчера, 22:19

«Байер» ищет нового тренера после увольнения Эрика тен Хага всего через три матча после старта нового сезона.

По информации TMW, Рауль сейчас обсуждается в правлении «Байера», которое рассматривает возможность вернуться к назначению тренера в стиле Хаби Алонсо.

Рауль в настоящее время является свободным агентом после ухода из «Кастильи» в конце прошлого сезона. Он имеет опыт выступлений в Бундеслиге, и его связывали с возвращением в бывший клуб «Шальке».

Теперь «Байер» рассматривает возможность сделать предложение Раулю.

Однако экс-игрок «Реала» не единственный кандидат, также обсуждаются Эдин Терзич и Марко Розе.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЭрика тен Хага могут уволить в случае поражения «Байера» от «Вердера»
30 августа
Аморим: «Иногда я хочу уйти из МЮ, иногда хочу пробыть здесь 20 лет»
29 августа
Эшпириту Санту признал, что может покинуть «Ноттингем Форест»
23 августа
СлухиМоуриньо может вернуться в Английскую Премьер-Лигу
23 августа
СлухиПостекоглу может скоро вернуться в Английскую Премьер-Лигу
22 августа
СлухиГлавный тренер «Ноттингем Форест» может в скором времени покинуть клуб
22 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 10:48
А вы знаток!!! Узнать, одного из техничнейших футболистов советского футбола- это я вам скажу, надо действительно любить советский футбол!!! Это делает вам Честь!!! Ну это лирика...
Что касается Алонсо. Ну вот вы сами подумайте, флагман немецкого футбола Бавария отстала в итоге на 18 очков!!! Это НОНСЕНС!!! Это говорит об отсутствии полноценной борьбы в Бундесе, а если так, то чего тогда стоит чемпионство Байера? И потом, 51 игра без поражений- это на уровне немецкого футбола, довольно усредненного на сегодняшний день. Но как только, Алонсо попал на серьезных соперников- тут же начались неприятности...

Его футбол однодневный, одноразовый... А кроме всего, Алонсо не умеет вести себя во время игры, постоянно ругался с боковыми арбитрами. Что касается Флика, то вы же сами видите, как все смеются над его авантюрой, что и показал Интер. Хвичка? Его я вообще не обсуждаю, потому что его давно уже обсудили все итальянские газеты. Кукурелья- сильнейший игрок, но прохвост, отрицавший игру рукой. Ямаль- безусловный талант, но пижончик. А моя эмоциональность, никак не связана с Баварией- это характер или темперамент, как кому угодно.)))
Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:31, ред.
Ваша симпатия мюнхенцам - это и есть боление за команду. Не понимаю, почему вы это отрицаете, вы же под большинством новостей о Баварии оставляете комментарий, причём комментарии эти довольно эмоциональные как для просто симпатизирующего. Да и Алонсо вы резко невзлюбили именно после его чемпионского сезона в Бундеслиге, где Байер вчистую обыграл Баварию и в чемпионате, и в Кубке. Но вот уважать соперников, к сожалению, это не ваше. Это я заметил не только по поводу Алонсо, но так же и в случае с Фликом, Кварацхелией, Кукурельей, Ямалем, где вы руководствуетесь исключительно личной неприязнью, а не объективными доводами.
То, что узнали Эдуарда Анатольевича на моей аватарке, - это приятно.
За мой комментарий не обижайтесь, и не судите строго, просто высказал то, что отчётливо вижу.
Удачи вам, товарищ Максименков.
Capral
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 09:23, ред.
Стиль Алонсо- это на кураже и на глупости Тухеля выиграть Бундес один раз, а на следущий год вчистую его проиграть начинающему тренеру Компани. А еще- это получать разгромы в важнейших играх - с Баварией, Ливерпулем и вчистую проиграть финал ЛЕ Аталанте. Стиль Алонсо- это изнурительный, интенсивный и прессингующий футбол, которого хватило только на один сезон... А ещё, стиль Алонсо- это вылететь из кубка страны от команды 2-й лиги...
А вам, товарищ Стрельцов, давно пора понять, что я не болельщик Баварии, но только симпатизирующий Клубу и Компани в частности.
Drosmo
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:15
В стиле Алонсо - это как слепить из середняка крепкую, конкурентноспособную команду, выиграть с ней Бундеслигу, оставив привычного гегемона Германии позади на 18 очков, выиграть в том же сезоне Кубок Германии, оформить рекордную беспроигрышную серию за всю историю европейского футбола в 51 матч.
Вот это и есть в стиле Алонсо.
И как бы Вы не пытались раскритиковать его стиль и его методы, факты говорят сами за себя. А в Вас говорит лишь обида, как болельщика Баварии, но это не повод обливать грязью соперника. Соперника нужно тоже уметь уважать.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:02
Баер опасная команда для начинающего тренера. Ее распродали.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:40
Тен Хаг роковая ошибка Байера.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:49
Пока не поздно, лучше для Байер тренер только Марко Розе. Рауль даже Кастилию не сделал команду с чемпионским характерос
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:35
Наврядли Рауль пойдут в Байер...рановато ему туда ..ему бы в Шальке или подобных командах год-другой как тренеру побыть, а потом уже в серьезный клуб с амбициями переходить.
Capral
Capral
вчера в 22:29, ред.
В стиле Алонсо, это как- гонять по полю всю игру и неистово прессинговать пока силы не закончатся? Я незнаком с тренерским футболом Рауля, но помятуя его как игрока, это точно не его стиль. Даже наоборот- техничный игрок, в высшей степени интеллектуал на поле, отлично видящий поляну, с дирижерскими способностями!!! Рауль игрок- полная привоположность игроку Алонсо.
А какой гол красавец Рауль забил в Киеве, при -16, перекинув мяч через Шовковского, метров с 25!!! Если Рауль возглавит Байер- с удовольствием понаблюдаю!!! Удачи ему!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 