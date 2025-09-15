Анчелотти заявил о готовности вернуться в «Реал»

1757968206

вчера, 23:30

Тренер намекнул на возможность возвращения в «Реал Мадрид», как только его этап карьеры в сборной Бразилии подойдет к концу.

66-летний специалист покинул «Реал» в конце прошлого сезона после неудачной кампании. После этого Анчелотти возглавил Бразилию и перед ним была поставлена задача выиграть рекордный шестой чемпионат мира для «пентакампеонов», но он уже смотрит дальше этого.

В интервью для ESPN ранее на этой неделе Анчелотти признался, что «было бы неплохо» остаться у руля сборной Бразилии после окончания его нынешнего годичного контракта и возглавить команду и на чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что еще в мае Анчелотти заявил, что его карьера как тренера клуба завершена, он оставил открытой дверь для возможного возвращения в «Реал», если ему поступит предложение. В интервью L'Equipe он сказал: «„Реал Мадрид“ — единственная команда, которой я соглашусь руководить после Бразилии».