Анчелотти заявил о готовности вернуться в «Реал»

вчера, 23:30

Тренер Карло Анчелотти намекнул на возможность возвращения в «Реал Мадрид», как только его этап карьеры в сборной Бразилии подойдет к концу.

66-летний специалист покинул «Реал» в конце прошлого сезона после неудачной кампании. После этого Анчелотти возглавил Бразилию и перед ним была поставлена задача выиграть рекордный шестой чемпионат мира для «пентакампеонов», но он уже смотрит дальше этого.

В интервью для ESPN ранее на этой неделе Анчелотти признался, что «было бы неплохо» остаться у руля сборной Бразилии после окончания его нынешнего годичного контракта и возглавить команду и на чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что еще в мае Анчелотти заявил, что его карьера как тренера клуба завершена, он оставил открытой дверь для возможного возвращения в «Реал», если ему поступит предложение. В интервью L'Equipe он сказал: «„Реал Мадрид“ — единственная команда, которой я соглашусь руководить после Бразилии».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:09
Поглядим, посмотрим.
Пусть сначала Алонсо себя покажет. Мужик в активных поисках пока..., но это и радует, ибо Карло в Реале перегорел за последний год.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:22
Многое будет зависить от того, как Реал будет выглядеть на тот период. Если на коне, то зачем ему Карло.
Nenash
Nenash
сегодня в 09:06
16:7.. Не дают покоя цифры.. 🫢
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:58
Анчелотти твоя старая школа уже не работает
4tfbs6gbq6bz
4tfbs6gbq6bz
сегодня в 07:08
Возвращение ещё зависит от его деятельности и результатов в Бразилии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:13
Тоскует Карло по Европе на чужбине...)
vytiuxa
vytiuxa
сегодня в 01:06
77, а не тренер.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:01
Не Милан, не Эвертон...а Реал главный клуб Анчелотти
Capral
Capral
вчера в 23:55
Желаю тебе, Анчи, как можно быстрей вернуться в Реал, потому что, ты- Лучший!!!!!!!
Гость
