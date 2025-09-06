  • Поиск
Флик запер игроков «Барселоны» в раздевалке после матча с «Райо Вальекано»

сегодня, 09:15
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Тренер «Барселоны» Ханси Флик был в ярости после ничьей своей команды с «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги 31 августа и, по сообщениям, закрыл коллектив в раздевалке.

Ламин Ямаль вывел свою команду вперед с пенальти незадолго до перерыва, но «Барселона» не смогла удержать преимущество. Фран Перес забил ответный гол, и матч закончился со счетом 1:1, что вызвало ярость тренера Флика по отношению к своим игрокам.

По данным The Athletic, немецкий тренер запер своих игроков в гостевой раздевалке, разочарованный снижением уровня игры. С футболистами была проведена длительная беседа.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:29
Игрокам не мешает кнут и пряник. )) нельзя расслабляться, когда Реал мечтает о реванше. И настроен на реванш
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:19
После драки кулаками не машут.. значит так настроил игроков , думали проходной матч будет.
y2j46dmg8zty
y2j46dmg8zty
сегодня в 10:10
Так и статью можно схлопотать за ограничение свободы группы человек
c5vynbgnmep7
c5vynbgnmep7
сегодня в 09:50
Что-то Флик рано завёлся, прошло только три тура
jRest
jRest
сегодня в 09:18, ред.
Сначала нужно было пригласить бойцов ММА, а потом запирать дверь.
