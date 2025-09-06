Флик запер игроков «Барселоны» в раздевалке после матча с «Райо Вальекано»

1757139352

сегодня, 09:15

Тренер «Барселоны» был в ярости после ничьей своей команды с «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги 31 августа и, по сообщениям, закрыл коллектив в раздевалке.

Ламин Ямаль вывел свою команду вперед с пенальти незадолго до перерыва, но «Барселона» не смогла удержать преимущество. Фран Перес забил ответный гол, и матч закончился со счетом 1:1, что вызвало ярость тренера Флика по отношению к своим игрокам.

По данным The Athletic, немецкий тренер запер своих игроков в гостевой раздевалке, разочарованный снижением уровня игры. С футболистами была проведена длительная беседа.