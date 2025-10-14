 
 
 
Самый дешевый билет на матч сборных России и Чили стоит 400 рублей

14 октября 2025, 14:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧилиЧили15.11.2025 в 16:00 Не начался

Минимальная цена билета на товарищеский матч сборных России и Чили по футболу составит 400 руб. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 18:00 мск. В день матча болельщиков ожидает развлекательная программа: фестиваль для болельщиков, автограф-сессии с футболистами национальной команды разных лет, выступления артистов, конкурсы.

Детям до пяти лет включительно входные билеты не потребуются.

14 октября сборная России проведет товарищескую игру против команды Боливии, встреча на домашнем стадионе «Динамо» в Москве начнется в 20:00 мск.

shur
shur ответ 36n2wd6u75qc (раскрыть)
14 октября в 18:16
"Детям до пяти лет включительно входные билеты не потребуются."
....Я тут бы добавил и нашего брата Пенсионера.....!!!!!!!
36n2wd6u75qc
36n2wd6u75qc
14 октября в 17:56
На такие матчи можно и бесплатно пускать.
lotsman
lotsman
14 октября в 16:16
Билеты уже все поданы. Можно было бы и не обьявлять.)
sa5cajtfj45f
sa5cajtfj45f
14 октября в 15:34
За пиночетовских можно было бы и по пятихатке скинуться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 15:14
А почему все игры домашние? Создаются тепличные условия для побед. Надо и на выезды иногда выезжать...
CCCP1922
CCCP1922
14 октября в 15:09
Зачем эти отчёты? В России 🇷🇺 нормальные цены на билеты, а вот артисты дорого берут. Случайно попались на глаза.
shlomo
shlomo
14 октября в 14:48
Огласите весь ценник полностью....:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 14:35
Чили сейчас слабее Вьетнама...
18 игр в Отборе...лишь 2-е победы...и последнее место в таблице....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 14:30, ред.
Как я понимаю из написанного....билет был один и тот уже продан...
Гость
