Самый дешевый билет на матч сборных России и Чили стоит 400 рублей

14 октября 2025, 14:13

Минимальная цена билета на товарищеский матч сборных России и Чили по футболу составит 400 руб. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 18:00 мск. В день матча болельщиков ожидает развлекательная программа: фестиваль для болельщиков, автограф-сессии с футболистами национальной команды разных лет, выступления артистов, конкурсы.

Детям до пяти лет включительно входные билеты не потребуются.

14 октября сборная России проведет товарищескую игру против команды Боливии, встреча на домашнем стадионе «Динамо» в Москве начнется в 20:00 мск.