На матч сборных России и Ирана продали все билеты

1760088711

вчера, 12:31

Российский футбольный союз ( РФС ) реализовал все билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Матч пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск. На эту игру стадион сможет вместить 41 700 зрителей.