На матч сборных России и Ирана продали все билеты

Российский футбольный союз (РФС) реализовал все билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск. На эту игру стадион сможет вместить 41 700 зрителей.
Но наши не проиграют сильному Ирану.
Где-то в комментариях уже указывал. )
https://youtu.be/CnMysaejZnk?si=fUHZRnL3OxIdCwDN
С Вашего позволения можно узнать сколько Вам годков от роду?
