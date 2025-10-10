  • Поиск
На матч сборных России и Ирана продали все билеты

вчера, 12:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Российский футбольный союз (РФС) реализовал все билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск. На эту игру стадион сможет вместить 41 700 зрителей.

Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 19:25
Чуйка пятницу чует,)))
Но наши не проиграют сильному Ирану.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:36
Можно. 58 в сентябре ударило по голове.
Где-то в комментариях уже указывал. )
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:47
8j8946df4mnx
8j8946df4mnx
вчера в 14:58
Должен быть интересный и напряжённый матч против сильного соперника
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:52
Огласите весь список, пжлста! (стоимость билетов). Раньше для массовости и бесплатный вход был . .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:33
Надо играть. Как положено. Валера..., вставь там этим... заранее, - как цыган детям.
particular
particular
вчера в 13:52
Это показатель чего, - стоимости билетов, ажиотажа перед принципиальным поединком или надежда на яркое спортивное шоу?
Comentarios
Comentarios ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:24
Я тоже
STVA 1
STVA 1 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:20
Лично я не удивлюсь этому проигрышу! Иран добротная команда!
112910415
112910415
вчера в 13:18
в Волгограде футболом не избалованы
Nenash
Nenash
вчера в 13:07
Такое "кино" нам нужно.. 😄
Шуня771
Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Доброго дня!

С Вашего позволения можно узнать сколько Вам годков от роду?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:00
Соскучился народ по международными матчам.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:47
Чет мне чуйка говорит проиграют наши. Посмотрим . Прям предчувствие
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
Волгоградские болельщики конечно же в ожидании Футбола...
Гость
