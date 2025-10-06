  • Поиск
На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов

вчера, 17:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран10.10.2025 в 20:00 Не начался

Российский футбольный союз (РФС) реализовал 40 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 10 октября и начнется в 20:00 мск.

«На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тыс. билетов. До начала игры также появится небольшая партия билетов, которая будет доступна на матчевом лендинге РФС», — сообщили в департаменте.

shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:52
...Господи,скорей бы Лига Чемпионов,как сказал бы Дзюбиньо:"...столько добра и теплоты сразу....!!!"
Сборная - святое,но Лига вкуснее и азартнее и с этим
не поспоришь!!!
Вещий
Вещий
вчера в 19:24
Главное не обделаться в этом матче.... не переиграть самим себе....
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:57
Жаль, что Азмуна не будет в составе. Впрочем в сборной Ирана 🇮🇷 достаточно квалифицированных игроков, однако землю, ради результата, они рыть не будут. Игра только товарищеская.
nubom
nubom
вчера в 17:35
Интересно, иранские футболисты понимают, что для нас теперь каждая товарищеская игра – это фактически официальный матч?
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:20
Персы должны надрать команду Валеры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Болельщикам грустно без футбола. Хоть товарищеские матчи посмотреть...
