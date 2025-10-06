На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов

Российский футбольный союз (РФС) реализовал 40 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 10 октября и начнется в 20:00 мск.
«На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тыс. билетов. До начала игры также появится небольшая партия билетов, которая будет доступна на матчевом лендинге РФС», — сообщили в департаменте.
Сборная - святое,но Лига вкуснее и азартнее и с этим
не поспоришь!!!
