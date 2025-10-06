На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов

1759759398

вчера, 17:03

Российский футбольный союз ( РФС ) реализовал 40 тысяч билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС .

Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 10 октября и начнется в 20:00 мск.