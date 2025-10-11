Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже

Российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова часто узнают болельщики в Париже. Об этом он рассказал журналистам.
Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года.
«В Париже меня регулярно узнают на улицах. Кто-то узнает, да», — сказал он.
Также вратарь рассказал о реакции команды на то, что обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. "Все мы болели за Дембеле, все были рады этому, — отметил Сафонов. — Единственное, что омрачало, что не могли присутствовать, еще проиграли «Марселю» в этот день. В раздевалке смотрели все вместе вручение в прямом эфире, это подняло дух команды, что Усман выиграл «Золотой мяч».