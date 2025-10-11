  • Поиск
Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже

сегодня, 00:09

Российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова часто узнают болельщики в Париже. Об этом он рассказал журналистам.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года.

«В Париже меня регулярно узнают на улицах. Кто-то узнает, да», — сказал он.

Также вратарь рассказал о реакции команды на то, что обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. "Все мы болели за Дембеле, все были рады этому, — отметил Сафонов. — Единственное, что омрачало, что не могли присутствовать, еще проиграли «Марселю» в этот день. В раздевалке смотрели все вместе вручение в прямом эфире, это подняло дух команды, что Усман выиграл «Золотой мяч».

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:53
"В Париже меня кто то регулярно узнаёт" (объединил фразу в одно предложение)...)
Брулин
Брулин
сегодня в 01:20
Так же Сафонов: Да я не играл в CS уже давно, вот сейчас опять установил
