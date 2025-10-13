 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Система быстрого прохода на матчи сборной России будет доступна через Max

13 октября 2025, 19:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Система быстрого прохода на товарищеский матч сборной России с командой Боливии в Москве будет доступна пользователям национального мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Матч сборной России и Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене». На игру можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max.

В ноябре фаст-трек будет также доступен на играх сборной в Санкт-Петербурге и Сочи. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили 12 и 15 ноября соответственно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже
11 октября
На матч сборных России и Ирана продали все билеты
10 октября
Порядка 600-700 болельщиков поддержат сборную Ирана на матче с Россией
09 октября
Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для близких из Калмыкии
07 октября
На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов
06 октября
Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»
04 октября
 
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
13 октября в 22:17
А на матчи Сборной нужен Fan ID или только н матчи РПЛ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 