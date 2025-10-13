Система быстрого прохода на матчи сборной России будет доступна через Max

1760374623

13 октября 2025, 19:57

Система быстрого прохода на товарищеский матч сборной России с командой Боливии в Москве будет доступна пользователям национального мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Матч сборной России и Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене». На игру можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max.

В ноябре фаст-трек будет также доступен на играх сборной в Санкт-Петербурге и Сочи. Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили 12 и 15 ноября соответственно.