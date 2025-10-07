Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для близких из Калмыкии

1759831307

вчера, 13:01

Знакомые защитника калининградской «Балтики» и сборной России по футболу из Калмыкии просят его достать на матчи национальной команды от 10 до 12 билетов. Об этом Бевеев рассказал журналистам.

Бевеев является первым калмыком, вызванным в команду. Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

«С родины пишут, собираются на футбол. Думаю, что много приедет болельщиков, друзей, будет много поддержки. Попросили много билетов, но посмотрим, сколько дадут. Меня просили билетов на 10-12 человек», — сказал Бевеев.